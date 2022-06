Concerts en ville de Genève – Une Fête de la musique comme avant le Covid Du 24 au 26 juin, la 31e édition du plus grand rassemblement musical genevois retrouve ses quartiers historiques, sans barrières, sans restrictions. Fabrice Gottraux

La Fête de la musique avait eu lieu en 2021 malgré le Covid mais contrainte par les mesures sanitaires. Ici, Les Bacchantes aux Cropettes. MAGALI GIRARDIN

Trente scènes, 556 concerts, 892 musiciens, sans oublier la danse. Du 24 au 26 juin, la Fête de la musique, 31e édition, reprend la main sur son territoire historique, de l’esplanade Saint-Antoine au Victoria Hall en passant par les cours de la Vieille-Ville ainsi que les Bastions, cœur traditionnel de la manifestation.

Comme en 2019, comme avant le Covid, le plus grand événement musical de Genève, en termes de personnes, se vivra sans restrictions. Pas de scènes barricadées, cette fois. Hors la ville, six communes du canton participent cette année, principalement Carouge, Bernex, Lancy et Plan-les-Ouates, ainsi que Confignon et Versoix, pour une cinquantaine de concerts.

«Si 2021 marquait le retour de la musique, 2022 voit le retour de la fête.» La Ville de Genève, organisatrice de la Fête de la musique

Mis à part la formule de secours développée en 2021, limitée par les mesures sanitaires, il aura fallu attendre trois ans pour retrouver la Fête de la musique telle que les Genevois la connaissaient depuis dix ans. Un plan B a été prévu, toutefois – «que personne ne souhaite activer», rassurent les instances municipales. En cas de reprise de la pandémie, le périmètre serait clôturé en plusieurs zones.

«Si 2021 marquait le retour de la musique, 2022 voit le retour de la fête.» Enthousiastes, les instances municipales comptent sur l’engouement des participants, toujours aussi nombreux, et du public. Les intentions restent stables? Le budget, cependant, a fondu: 1,27 million de francs cette année contre 1,46 million en 2019. «Les sous servent ailleurs, pour d’autres besoins», résume Laurent Marty, coordinateur de la fête.

Une ville mélomane

Il y aura du classique, il y aura du rock, de la chanson, du rap, du jazz, de la pop. Mais plus de grande scène en extérieur devant le mur des Réformateurs. En cause, le budget aminci. En conséquence, les orchestres symphoniques et les grandes chorales joueront uniquement dans les salles. Exception notable, cette chorale de 300 écoliers, samedi 25 juin à 11 heures sur les marches devant le Grand Théâtre.

Un coup d’œil sur le programme en ligne donne immanquablement cette même impression que le mélomane curieux découvre en temps normal. Genève aime la musique, qu’elle soit populaire ou pointue.

Grand Théâtre électronique

Voir alors cette création inédite mêlant hackbrett germanique et santour persan, deux cithares de culture pourtant éloignées, au Musée d’art et d’histoire vendredi 24 juin à 22 heures. Également ces diverses rencontres entre musique et littérature, répertoire classique ou contemporain, grecque ou séfarade se joignant aux contes par exemple. À suivre le samedi et le dimanche de la cour de Saint-Pierre à la Société de Lecture.

L’ensemble Batida convie les foules à découvrir «Apocalypse, mon amour», une pièce pour machines à écrire. Tandis que le Quatuor Terpsycordes y va d’une nouvelle prestation dans le cadre de ses 25 ans d’âge – 25 dates cette année, la Fête de la musique constituant une étape. Noter encore cette proposition du festival Electron, qui investit les foyers du Grand Théâtre le samedi de 10 h à 1 h du matin: où l’on racontera l’histoire de la musique électronique, 60 ans au bas mot, avec ateliers, concerts, films et DJ.

«Ce n’est pas le moment de fanfaronner.» Sarah Margot Calame, responsable promotion et communication du service culturel de la Ville de Genève

Pas de fanfare en balade cependant, pas de défilé dans les rues, pas de coup d’éclat non plus. Tout se passe sur les scènes, sans bouger. Mis à part les danseurs, toutes chorégraphies à admirer le dimanche dans la Cour du 14 et à l’Alhambra.

La 31e Fête de la musique fait-elle la timide? «C’est un retour à ce qu’on sait faire, la fête n’est pas plus petite», préfère dire la Ville, organisatrice de l’événement depuis autant d’années. Comme la pandémie a laissé des traces, «ce n’est pas le moment de fanfaronner». Mais bien de «se réunir autour des grandes valeurs» qui fondent l’événement, ainsi que le rappelle Sarah Margot Calame, responsable de la communication du service culturel de la Ville.

Les 24, 25 et 26 juin prochain, la 31 e Fête de la musique se déroulera en Vieille-Ville ainsi que dans le parc des Bastions, comme en 2019 avant la pandémie. Ici, The Reals en 2019 dans la Cour du 14 rue de l’Hôtel-de-Ville. MAGALI GIRARDIN

«Cette édition, poursuit Sarah Margot Calame, est l’occasion de renouer avec les grandes valeurs qui fondent la Fête de la musique: des concerts gratuits ouverts à tous les publics, des musiciens et musiciennes amateurs ou professionnels, des institutions en visite hors les murs, et de la qualité musicale.»

Effort écologique

L’occasion, nous dit-on, de mener une réflexion sur l’écologie, avec bilan carbone à la clé. Une entreprise spécialisée a été mandatée pour suivre les festivités dans le détail. Par exemple? «On comptait habituellement 10’000 petites bouteilles d’eau pour les musiciens, souvent entamées qu’à moitié. C’est pourquoi nous invitons les musiciens à prendre leurs gourdes.»

De même, les stands associatifs, moins nombreux cette année, sont appelés à faire un effort pour «décarner» les mets vendus au public et fournir un plat végétarien au moins. Tandis que la cuisine du staff n’utilise plus que de la vraie vaisselle. «La Fête de la musique, insiste les organisateurs, constitue la première grande manifestation de la ville à faire l’objet d’une étude écologique.»

