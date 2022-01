Fausse couche lors d’un renvoi – Une femme réclame des dommages-intérêts à la Confédération Après un recours de la famille, le Tribunal administratif fédéral traitera la demande de la Syrienne le 3 février prochain. Cette femme avait perdu son bébé en 2014 dans le train en direction de l’Italie.

La Syrienne, qui avait fait une fausse couche lors de son renvoi vers l’Italie en 2014 Keystone

Une requérante d’asile syrienne, qui avait fait une fausse couche lors de son renvoi vers l’Italie en 2014 réclame des dommages-intérêts à la Confédération. Le Tribunal administratif fédéral traitera sa demande le 3 février prochain en audience publique.

À ce sujet: Fausse couche d’une Syrienne Trois gardes-frontières condamnés par la justice militaire Le Département fédéral des finances (DFF) a rejeté en janvier 2021 la demande déposée par la femme, son mari et leurs trois enfants. Il a reconnu que les gardes-frontières impliqués n’avaient pas traité correctement la famille. Mais il a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre leur comportement et le dommage invoqué.

Pour le DFF, les troubles psychiques dont souffre la femme ne peuvent pas être attribués au traitement subi à la frontière. Ils seraient dus plutôt au traumatisme de la fausse couche.

Évènement traumatisant

La famille a recouru contre ce refus devant le Tribunal administratif fédéral. Elle estime que les troubles psychiques sont une conséquence de la lésion corporelle que la femme a subie dans un contexte traumatisant. Son mari et ses enfants ont été également affectés par cet événement.

Le couple et leurs trois enfants mineurs avaient pris le train à Milan pour se rendre à Paris. Les autorités françaises les avaient remis aux gardes-frontières suisses avec d’autres Syriens parce qu’elles refusaient que ces requérants poursuivent leur voyage.

Douleurs aiguës

Au total, 36 personnes avaient été ramenées à Brigue (VS) où elles devaient attendre un train pour l’Italie. Dans les locaux des gardes-frontières, la recourante s’était plainte de douleurs aiguës, mais les fonctionnaires avaient refusé toute assistance médicale.

La femme avait dû être portée dans le train qui ramenait le groupe en Italie. À l’arrivée, elle avait été admise à l’hôpital où une fausse couche avait été constatée. Un examen avait révélé que le fœtus était mort avant l’arrêt à Brigue.

En 2018, le chef des trois gardes-frontières impliqués a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence et violation des prescriptions de service. Il a écopé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amendes à 150 francs avec sursis. Trois ans plus tard, ses subordonnés ont été condamnés à 30 jours-amende, avec sursis également. (cause A-691/2021)

ATS

