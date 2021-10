Drame dans le canton de Fribourg – Une femme mortellement heurtée sur l’autoroute à Riaz Ce dimanche, l’autoroute A12 a été fermée durant quatre heures aux environs du restoroute de la Gruyère, suite à un accident fatal à une piétonne.

La police ignore pour l’heure les raisons de la présence de la victime sur l’autoroute. KEYSTONE/Lukas Lehmann

Une femme âgée de 33 ans a été mortellement heurtée par une voiture dimanche après-midi vers 13h00 sur l’A12, non loin du restoroute de la Gruyère. La police ignore pour l’heure les raisons de la présence de la victime sur l’autoroute, qui est restée fermée durant quatre heures.

Malgré un freinage d’urgence, l’automobiliste, lui aussi âgé de 33 ans, n’a pu éviter la personne, à la hauteur de Riaz (FR). Il circulait de Bulle en direction de Rossens sur la voie de gauche, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

La victime est décédée sur place, malgré les tentatives de réanimation des secours. Le conducteur du véhicule et passagère ainsi que des témoins ont bénéficié d’un appui psychologique par l’équipe mobile d’urgences psychosociales. Durant la fermeture du tronçon d’autoroute entre Bulle et le restoroute de la Gruyère, une déviation a été mise en place via la route cantonale.

ATS

