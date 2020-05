Canton du Tessin – Une femme meurt coincée entre son véhicule et une barrière Une automobiliste de 74 ans a perdu la vie ce mercredi matin près de Minusio (TI) après avoir quitté sa voiture en marche.

Une conductrice est décédée mercredi dans un accident de la route près de Minusio (TI). Elle s'est retrouvée coincée entre son véhicule et une rampe de parking, après avoir quitté sa voiture en marche.

L'accident s'est déroulé peu avant 10h30, a communiqué la police. Quittant une rampe de parking, une conductrice âgée de 74 ans et habitant la région de Locarno, a voulu tourner à droite dans une rue.

Pour des raisons encore indéterminées, la marche arrière du véhicule s'est enclenchée et l'automobile est remontée sur la rampe. Après environ dix mètres, la femme a quitté sa voiture en marche et s'est retrouvée coincée entre le véhicule et la rampe. La septuagénaire est décédée sur place de ses blessures.

