Ils ont marqué la politique communale – Une femme d’ouverture pour une enclave Enfant de Céligny, Marie-Béatrice Meriboute a été maire de sa Commune durant treize années. Un poste que sa mère avait aussi occupé avant elle. Xavier Lafargue

Marie-Béatrice Meriboute pose à l’entrée d’un cheminement dont elle est fière. Il permet aux piétons de rallier Céligny à Crans en toute sécurité, à côté de la route. Pour l’aménager, il a fallu convaincre plusieurs propriétaires de terrain. LAURENT GUIRAUD

Céligny a beau être une des plus petites communes du canton, en nombre d’habitants (un peu plus de 800), il n’est pas si simple de la gérer. En effet, au vu de sa situation géographique, l’enclave genevoise – plus exactement les deux enclaves, n’oublions pas Les Coudres… – a parfois davantage à partager avec le canton de Vaud qui l’entoure qu’avec Genève. «On est obligé de composer avec cette particularité, et c’est ce qui fait la richesse du poste de maire», assure Marie-Béatrice Meriboute. À 69 ans, l’ancienne conseillère municipale, adjointe au maire puis maire durant «treize années agréables», dit-elle, a choisi de mettre un terme à sa carrière politique le 31 mai dernier.