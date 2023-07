Orages violents – Une femme a été grièvement blessée par la foudre Hier soir vers 20 h, une femme a été grièvement blessée par la foudre à Villars-sur-Glâne.

Un éclair est vu au-dessus du lac Léman depuis Chexbres, lors d’un orage le 11 juillet 2023. FABRICE COFFRINI/AFP

Une femme a été grièvement blessée mardi soir vers 20 h par la foudre à Villars-sur-Glâne (FR), a indiqué la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital.

Plusieurs cellules orageuses ont traversé le canton de Fribourg entre 19 h et 22 h, a précisé la police. Policiers, pompiers et services communaux ont effectué une vingtaine interventions. Des arbres ont été arrachés par les bourrasques et des éléments d’infrastructure se sont envolés.

Deux maisons frappées par la foudre dans le canton de Vaud

La foudre s’est abattue sur deux maisons dans le canton de Vaud durant la nuit de mardi à mercredi, à Epalinges et Blonay. Les habitations ont été fortement endommagées et leurs occupants ont dû être relogés. Personne n’a toutefois été blessé.

L’orage a occasionné plusieurs autres interventions de la police et des pompiers vaudois, principalement pour évacuer des branches d’arbres cassées et du mobilier qui s’était envolé. Plusieurs inondations ont aussi été signalées durant la nuit, principalement dans le Chablais, a indiqué Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de la police cantonale, interrogé par Keystone-ATS.

En tout, une centaine d’interventions ont été nécessaires sur territoire vaudois. Quant aux centrales téléphoniques des pompiers et de la police, elles ont recensé près de 700 appels entre mardi 19 h et mercredi 6 h.

Dizaines de milliers d’éclairs

Un nombre inhabituellement élevé d’éclairs ont déchiré le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi. Meteonews a annoncé plus de 50 000 éclairs, plus du double que le record de l’an passé.

La dernière fois qu’un nombre aussi important d’éclairs a été comptabilisé en 24 heures, c’était le 28 juin 2021. Jusqu’à mercredi matin 5 h, le service météorologique Meteonews a annoncé 7365 éclairs dans le canton de Berne, 6268 éclairs dans le canton de Zurich et 5526 éclairs dans le canton de Vaud.

Les orages dans la nuit de mardi à mercredi ont aussi apporté des rafales parfois tempétueuses, dépassant les 100 km/h en plaine. En Suisse romande, on retiendra 104 km/h à Bière (VD) et 108 km/h à Fahy (JU), précise l’Office fédéral de météorologie MétéoSuisse. En Suisse alémanique, les plus fortes rafales ont été mesurées à la station de l’Uetliberg (ZH) avec 144 kilomètres par heure (km/h). Dans certaines régions, il a en outre grêlé.

ATS

