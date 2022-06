En cette fin d’année scolaire, Océane, 18 ans, devrait être stressée par ses examens finaux à l’École de culture générale. Mais c’est un autre sujet qui la préoccupe: l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a fait part de son intention de la renvoyer, avec son frère de 7 ans et sa maman en Côte d’Ivoire, son pays d’origine, où elle n’a pas remis les pieds depuis son arrivée à Genève il y a neuf ans. Le SIT a dénoncé cette décision mercredi en conférence de presse.

En 2013, la maman d’Océane arrive à Genève avec son mari, alors employé à la mission permanente de la République de Côte d’Ivoire, et sa fille, avant de donner naissance l’année suivante à un garçon. La famille réside en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation, visa délivré par le Département fédéral des affaires étrangères. En décembre 2020, le contrat du père prend fin et il retourne en Côte d’Ivoire. Le couple ne se sépare pas mais la mère et les enfants restent à Genève, malgré la carte de légitimation échue. La maman travaille dans l’économie domestique «et n’a jamais été à l’aide sociale ni condamnée», précise Thierry Horner, secrétaire syndical au SIT. En avril 2021, avec l’aide du SIT, elle dépose une demande de régularisation à l’OCPM. Celui-ci répond un an plus tard, en proposant un permis B étudiant à Océane. Elle pourrait rester à Genève, mais seule. La famille s’y oppose.