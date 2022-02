Défense des PME – Une faîtière écolo déboule en Romandie pour titiller l’USAM Si son acronyme est quasi le même, son positionnement est totalement différent. L’ASAM veut offrir une alternative aux PME en quête de durabilité. Florent Quiquerez

L’entrepreneuse Aline Trede (Verts/BE) et le restaurateur Michel Gygax se partagent la présidence de l’ASAM, qui part à la conquête de la Romandie cette semaine. Nicole Philipp

Si on dit défense des PME, on pense tout de suite à l’USAM, l’Union suisse des arts et métiers, et aux partis bourgeois – UDC, PLR, Centre – qui s’y partagent le pouvoir. C’est pour casser cette logique que l’ASAM, l’Association suisse des arts et métiers a été créé en 2019 en Suisse alémanique. Jeudi, elle débarque en Romandie. Son credo: la durabilité.