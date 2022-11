Handicap et transports à Genève – Une faille dans la mobilité des personnes malvoyantes Les aveugles et malvoyants bénéficiaient de la gratuité sur l’ensemble du réseau genevois. Le Léman Express brouille les cartes. Cathy Macherel

La star du réseau, le Léman Express, n’entre pas dans le périmètre de la gratuité pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle. LAURENT GUIRAUD

Barbara (prénom d’emprunt) est contrariée. Malvoyante, elle bénéficie depuis des années de la gratuité du réseau TPG. La carte de légitimation pour aveugles et malvoyants de l’Union des transports publics lui permet de prendre le bus et le tram sans souci de paiement à Genève, et dans toutes les villes suisses qui ont adhéré à la convention établie par l’UTP. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que cette disposition ne lui est pas accordée à bord de la «Rolls» du réseau genevois, le Léman Express.