Le percement du tunnel CEVA de Champel, le 8 juin 2017. On se trouve à quelques mètres sous le numéro 13 de l’avenue Bertrand, jouxtant le parc du même nom qui sera l’objet quelques mois plus tard d’une bataille judiciaire entre la Ville de Genève et les CFF. Au détriment finalement de la première, selon un jugement rendu en mars dernier.

GEORGES CABRERA