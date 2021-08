Street art – Une façade de la Jonction se pare d’une fresque sud-africaine Sur l’invitation de l’association SHAP SHAP, la muraliste Karabo Poppy Moletsane remet cette semaine une couche sur le béton peint jadis par Gérald Poussin. Katia Berger

À 29 ans, l’artiste sud-africaine Karabo Poppy Moletsane ajoute une intervention genevoise à son book déjà monumental. Owley Jackson

Un palimpseste mural en cours de création. Jusqu’à vendredi, c’est le but de promenade urbaine qu’on vous recommande. Sur la façade même de la rue des Deux-Ponts où le Genevois Gérald Poussin avait extrapolé «Voyez chez les voisins» en 1987, on verra la Sud-Africaine Karabo Poppy Moletsane suspendue à sa nacelle peignant à main levée sa propre fresque version 2021. Beau symbole pour une Jonction, belle performance pour une languide semaine d’août.

L’illustratrice, designer et street artist formée à Pretoria n’en est pas à sa première paroi. Elle a revêtu les murs de Johannesburg, les tours de Soweto, une construction de Salt Lake City et même les écrans de Time’s Square d’interventions célébrant l’esthétique d’une Afrique à la fois contemporaine et traditionnelle. Primée et honorée mondialement, citée par le magazine «Forbes» parmi les 30 plus prometteurs créateurs de moins de 30 ans, la jeune femme a également travaillé pour des marques telles que le «Wall Street Journal», Google, Coca-Cola ou Nike, jusqu’à verser cette année sa contribution graphique au 20e anniversaire de Wikipédia. En Europe, cependant, Genève a l’honneur de retenir sa première trace, officiellement inaugurée ce samedi.

Pareil pedigree avait de quoi titiller la plateforme genevoise SHAP SHAP, qui, à travers des projets culturels, lutte contre les inégalités et les discriminations aussi bien raciales, socio-économiques que de genre. On doit déjà à l’association fondée en 2015 d’avoir invité la plasticienne égyptienne Aya Tarek à peindre, rue Jean-Jaquet aux Pâquis, une première fresque monumentale à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, dans le cadre du Festival Antigel. L’amorce d’une «série d’œuvres à portée féministe qui donneront à des artistes du Sud global une place de choix dans l’espace public» de notre ville. À suivre donc.

