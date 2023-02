Centre d’art contemporain – Une exposition rend hommage pluriel à la métamorphose Avec plus de 60 artistes et 200 œuvres, «Chrysalide: le rêve du papillon» offre une fresque polyptyque et foisonnante aux transformations des êtres et des choses. Irène Languin

Le changement est la plus belle aventure humaine. C’est ce principe que met en exergue «Chrysalide: le rêve du papillon», opulente et radieuse exposition collective organisée par le Centre d’art contemporain de Genève (CAC) en collaboration avec la Collection de l’art brut de Lausanne. Consacré à toutes les transformations qui «nous entourent, nous habitent et nous façonnent», cet accrochage réunit une soixantaine d’artistes et près de 200 œuvres pour un hommage à la métamorphose et aux mutations perpétuelles du monde. À cet ample menu s’ajoutent des performances et une soirée de projection de films au Cinéma Dynamo.

«J’ai voulu cette exposition comme un geste culturel et politique. Il s’agit d’une communauté d’âmes en exil.» Andrea Bellini, directeur du CAC

Présentées de façon organique, sans volonté de catégorisation, pièces très contemporaines et créations du XXe siècle montrent individus, animaux, végétaux, minéraux ou objets en transition. Les identités et les formes se mélangent dans une tension entre la joie libératrice de devenir autre et le drame de parcours parfois douloureux. «J’ai voulu cette exposition comme un geste culturel et politique, explique Andrea Bellini, directeur du CAC. Il s’agit d’une communauté d’âmes en exil, pour reprendre les termes du philosophe Paul B. Preciado.»

Monster Chetwynd, «Peanut», 2018.

Joyeux, onirique et doux

Ceux qui ont lu Ovide penseront aux «Métamorphoses» de l’auteur latin, manifeste poétique écrit au Ier siècle de notre ère, puisant son inspiration dans des récits mythologiques où se jouent des transformations – souvent mises en œuvre pour échapper à une prédation, tel un viol, ou à visée punitive. Le propos, qui occupe les trois niveaux du CAC, s’avère beaucoup plus onirique, «joyeux et doux», selon les mots d’Andrea Bellini, malgré les souffrances que peuvent imprimer dans la chair et l’esprit certaines mutations, comme le changement d’identité.

La présentation s’ouvre au 2e étage avec un petit dessin de Marguerite Burnat-­Provins datant de 1922 et tiré de la série «Ma ville»; inspirée par des visions causées par le traumatisme du début de la Première Guerre mondiale, la peintre et écrivaine française y réalise d’énigmatiques portraits, dans lesquels s’hybrident volontiers humains et animaux. Ce métissage traverse plusieurs travaux, notamment ceux de Kiki Smith, montrés au 4e étage: mi-biche, mi-femme, les espèces de centaures au féminin de l’Américaine endossent une dimension cosmogonique, presque magique.

En regard de «La tigresse» noircie au stylo-bille par Grisélidis Réal se dresse un œuf en bronze de Luigi Ontani. Munie d’une multitude d’yeux, l’étrange sculpture semble veiller sur le cycle du vivant de la naissance à la mort, comme quelque divinité imaginaire. Alors qu’aux murs s’affiche un herbier fantastique imaginé aux crayons de couleur, encre et pastels, par la Tchèque Anna Zemánková, de curieuses lampes tombent du plafond. Un insecte tournoie à l’intérieur de chacune de ces suspensions sphériques et mordorées, fabriquées à base d’algues par la Coréenne Anicka Yi; la bestiole – un robot – vrombit autour de l’ampoule, projetant son ombre contre la paroi.

Fergus Greer, «Session III/Look 13», août 1990, huit portraits de Leigh Bowery.

Plusieurs espaces se vouent à la thématique très actuelle de la fluidité du genre et de l’identité. Dans une vidéo où elle incarne un personnage à la croisée de la drag-queen et des archétypes de l’opéra de Pékin, Sin Wai Kin célèbre la multiplicité de l’être sur un mode performatif. Née intersexe et assignée garçon à la naissance, l’artiste états-unienne Juliana Huxtable, quant à elle, use de la photo et de son propre corps pour créer des projections de soi explicites et mutantes, se représentant en truie rouge, par exemple.

Majestueux postérieur

Une salle présente une impressionnante série de portraits en pied de Leigh Bowery posant devant l’objectif de Fergus Greer entre 1989 et 1994: on y voit le transformiste australien, muse noctambule au physique gargantuesque, dans des tenues ahurissantes. Un autre corps somptueux attend le visiteur au 3e étage, celui de l’activiste transgenre brésilienne Ventura Profana. Une vidéo la montre totalement nue, à genoux sur une table, son majestueux postérieur dressé vers un tatoueur qui lui encre «Familia» sur les fesses – une parenthèse de provocation dans une exposition sinon chaste.

Anna Zemánková, sans titre ni date, crayons de couleur, peinture, gaufrage, stylo à bille, encre, pastel.

Symbole notable de la métamorphose, le motif du papillon fait plusieurs apparitions. Sorte d’autoportrait au seuil de la mort, la «Breathing Machine» de Lynn Hershmann Leeson voit des lépidoptères colorés s’accrocher en grappe sur une chevelure de tulle et de plumes noires entourant un moulage en cire du visage de l’artiste née en 1941. Un enregistrement fait entendre la respiration sifflante de celle qui, dans les années 1960, a dû passer une longue période sous oxygène à cause d’une complication quasi fatale durant sa grossesse. Ou quand les deux extrémités de la vie ne font qu’un.

Jusqu’au 4 juin, 10, rue des Vieux-Grenadiers. Ma-di 11 h-18 h, centre.ch.

