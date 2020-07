Médiathèque de Martigny – Une exposition rend hommage à la dynastie genevoise Gos Quatre membres de cette famille, partageant une même passion pour la montagne, ont marqué le paysage artistique suisse de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Jean-Claude Ferrier

Cette huile sur carton «Mont-Cervin avec le Riffelsee», réalisée en 1875, est l’œuvre d’Albert Gos, qui a donné son nom à une rue de Champel. DR

«L’admiration de la montagne est une invention du protestantisme», écrit André Gide. La preuve avec l’exposition «Les Gos, une montagne en héritage», à la Médiathèque de Martigny.

Quatre membres de la famille Gos, qui a sa rue à Champel (rue Albert-Gos), ont marqué le paysage artistique suisse de la fin du XIXe au début du XXe siècle: Albert et ses trois fils, François, Charles et Émile, unis par la passion de la montagne: la Médiathèque de Martigny présente actuellement la production de cette famille protestante originaire de la Drôme, réfugiée à Genève au milieu du XVIIIe siècle, famille composée d’Albert, peintre, dessinateur et violoniste, François, illustrateur, peintre, affichiste, sculpteur et écrivain, Charles, écrivain et journaliste, Émile, photographe, reporter et alpiniste, fils cadet d’Albert, actif jusqu’en 1965.

Cette «Table glaciaire», captée à Aletsch en 1933, est l’œuvre du photographe Émile Gos. DR

La dynastie Gos choisira le Valais et la montagne comme sujet, et aussi la Haute-Savoie. Les De la Rive, Töppfer, Diday, Calame, Menn et Hodler avaient ouvert la voie. Les Gos ne sont pas les seuls à se transmettre cette passion pour l’art et la montagne. Il y a les Boissonnas et les Gay-Couttet qui passent de l’appareil photographique au piolet, comme Edmond Bille. Pour les Gos, le Cervin s’impose.

Il faut lire l’ouvrage de François Gos «Les Alpes de la Haute-Savoie», décrivant l’ambiance de la gare des Eaux-Vives avec des équipages qui prennent le train pour Samoëns. Le piolet à la main, les habits râpés, les vieux chapeaux délavés, dans un bel esprit de fraternité. Il faut trouver un abri pour la nuit. «Ceusses de Genève sont souvent pas convenables», se plaint une aubergiste, qui leur propose un boiton où elle relègue les chahuteurs. Une tradition qui perdurera avec les alpinistes de l’Androsace qui tutoient l’Everest en 1952, Ils étaient interdits de certains hôtels à Chamonix.

Tableaux, photos, films anciens et objets divers sont montrés à la Médiathèque en partenariat avec le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA). À ne pas manquer.