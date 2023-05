Pavillon Sicli – Une exposition fait dialoguer architecture et jeux Labyrinthes, théâtres, constructions ou stratégies: selon «Architects at play», enfants et bâtisseurs usent des mêmes schémas pour élaborer un rapport ludique au monde. Irène Languin

Devant le pavillon Sicli ont poussé deux rhombicuboctaèdres, une forme géométrique dotée de huit faces triangulaires et dix-huit faces carrées. GUILLAUME ROBERT

L’homme est un architecte joueur. Qu’il érige une cabane dans la forêt, des villes entières ou un château avec des plots de bois, il crée de nouveaux mondes, imaginaires ou non. C’est du moins le postulat d’une exposition fraîchement vernie au Pavillon Sicli. Intitulée Architects at play, elle provoque la rencontre, par le prisme du jeu, entre deux personnages: l’enfant et l’architecte. Tous deux bénéficieraient d’une créativité ludique régie par une série de règles, qu’ils peuvent s’amuser à transgresser. Ou pas.