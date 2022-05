Galerie Tonon – Une exposition défend les valeurs de la non-violence La plateforme Swiss art value montre deux jeunes artistes genevois. Les bénéfices iront à une fondation luttant contre les abus sous toutes leurs formes. Irène Languin

Hindley Wist, «Muscler», techniques mixtes sur toile, 2022. HINDLEY WIST

Un revolver au canon noué devenu symbole international de paix: haute de 1,50 mètre et intitulée «Non-Violence», cette célèbre sculpture de bronze a été réalisée en 1985 par le Suédois Carl Fredrik Reuterswärd, cinq ans après le meurtre de John Lennon par arme à feu. Si l’un des trois exemplaires originaux se trouve devant le siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, il en existe aujourd’hui de multiples répliques à travers le monde, et divers artistes et personnalités n’ont eu de cesse de s’emparer de l’œuvre pour la réinterpréter.

Accrochage pop-up

Quelques exemplaires miniatures de ce pistolet qu’un nœud rend muet – notamment le «Punch for peace» pensé par le boxeur Muhammad Ali – sont visibles à la galerie Tonon dans le cadre d’une exposition organisée par Swiss art value. Sous la forme d’un accrochage pop-up, la plateforme de vente d’art en ligne y présente également des tableaux de deux jeunes peintres genevois, Raza et Hindley Wist. Tous les bénéfices des ventes seront reversés à la Fondation Non-Violence Project, créée en 1993 à la suite de la sculpture éponyme pour combattre les abus et résoudre les conflits par l’éducation et l’éveil des consciences. «J’avais envie de conjuguer valorisation d’artistes locaux et défense d’une cause», explique Antoine Tacchini, pilote de Swiss art value.

Hindley Wist, «Snoop», techniques mixtes. HINDLEY WIST Hindley Wist, «Spirit», techniques mixtes. HINDLEY WIST Raza peint avec des pigments naturels et un bel effet de matière. Ici, «Piano Man». RAZA 1 / 5

Né en 1990, Raza déploie une série de portraits aux traits fins, empruntant à la fois au style naïf et tribal. Usant de pigments naturels, de sable ou de charbon, il aime à travailler la matière sur la toile pour créer des personnages à la vulnérabilité poétiques. Le trait de Hindley Wist est traversé par une énergie viscérale très inspirée de celle de Jean-Michel Basquiat. Ses visages aux contours noirs sourient en grimaçant, découvrant souvent des rangées de dents dorées qui hésitent entre joie et menace.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.