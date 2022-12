Livres érotiques à Genève – Une exposition déballe des cartons d’ouvrages sur le sexe «Des livres indisciplinés», exposition issue de la collection d’un particulier, se découvre au campus de Battelle. Sophie Simon

Des livres, plus ou moins sulfureux, sont exposés en cage. LUCIEN FORTUNATI

Britney Spears affichée en pose suggestive à l’Université de Genève. Ce paradoxe est le fruit d’un héritage peu commun pour l’institution: 50’000 documents sur la sexualité. Ils sont issus de la collection de feu Michel Froidevaux, un galeriste et éditeur vaudois épris d’érotisme. «En tant qu’Université, on a maintenant la plus volumineuse collection de ce type au niveau européen», affirme Ferdinando Miranda, directeur exécutif du Centre en sciences des sexualités de l’UNIGE.