Musée d’art et d’histoire – Une exposition célèbre un maître genevois de l’Art déco Intitulé «Jean Dunand l’alchimiste», un très bel accrochage dévoile un artiste à la créativité et à la virtuosité folles qui fit carrière à Paris. Irène Languin

«Autoportrait», mosaïque de verre de couleur et or, don de Suzanne Dunand. B. JACOT-DESCOMBES/MAH

Une personnalité modeste et travailleuse, une curiosité insatiable pour les arts et techniques, et une audace stylistique rare: le Genevois Jean Dunand a marqué de son talent la période de l’entre-deux-guerres, devenant l’une des figures de proue de la scène artistique parisienne. Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) rend hommage à ce créateur virtuose avec une exposition très réussie. Intitulé «Jean Dunand l’alchimiste» et curaté par Gaël Bonzon, l’accrochage dévoile une centaine d’œuvres tirées de l’important fonds conservé par l’institution, enrichies par un corpus inédit de pièces prêtées par la famille de l’artiste, des collectionneurs privés ainsi que des musées suisses et français.