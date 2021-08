Pop ou flop à Montreux? – Une exposition Andy Warhol en manque d’originaux Sur les 160 pièces exposées au Centre de Congrès, certaines proviennent de tirages illimités et non-autorisés. Roi du multiple, lui aussi jouait avec la notion d’originalité. Florence Millioud-Henriques

Les «Marilyn» s’alignent pour l’exposition «Andy Warhol, Pop Art Identities» au Centre des congrès. Ce sont des exemplaires issus d’un tirage illimité, non autorisét et postérieur au décès de l’artiste. Chantal Dervey

Le titre de l’exposition «Pop Art Identities» ne ment pas, le monde du tireur en série Andy Warhol est au rendez-vous, enfin, ses icônes parmi les plus rassembleuses: les accidents et les chaises électriques ne font pas partie de la sélection! Au Centre de Congrès de Montreux, à l’étage du Strav, on croise plutôt ses «Marilyn», une série de dix sérigraphies maquillant l’actrice de mille feux sur fond de critique: l’Américain exacerbe la superficialité d’un sex-symbol façonné par la notoriété mais il rend aussi des couleurs à la femme tragiquement décédée.