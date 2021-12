Lettre du jour – Une exposition à ne pas rater au MAH Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Vésenaz, 5 décembre

Pour tout un chacun, la Grèce est un pays de vacances et de farniente. Certains, plus informés, savent qu’à Genève un quai, un palais, une banque portent des noms (Capodistria, Eynard, Pictet) connus de tous, mais ne savent pas forcément l’importance que ces illustres personnages ont eue dans la naissance d’une Grèce indépendante libérée du joug ottoman.

Il y a bien d'autres personnes liées à ces épisodes historiques, certes moins célèbres, qui ont participé au soutien de la cause hellène, comme le médecin Louis-André Gosse qui a participé à la bataille d'Athènes en 1827 et s'est battu contre une épidémie de peste en 1827-1828.

De bien anciennes histoires, diriez-vous peut-être! Non, car alors comment bien comprendre les problèmes en Méditerranée orientale d’aujourd’hui? Il y a donc seulement 200 ans, une paille au niveau historique, que la Grèce a lutté et gagné son indépendance. Genève, avec ses nombreux philhellènes, a joué un rôle majeur pour atteindre ce résultat.

Et savez-vous que sans Ioanis Capodistria, «le Grec»*, Genève serait certainement une ville française, et que sans Jean-Gabriel Eynard, Genevois, la révolution grecque aurait eu de la peine à s’imposer? Cette réussite, nous la devons surtout au talent de Charles Pictet de Rochemont au «Congrès de Vienne» en 1815.

Pour en savoir plus, rendez-vous au Musée d’art et d’histoire, où se tient un bijou d’exposition qu’il faut aller voir. […] Si la présentation ne tient pas un grand espace, elle est riche en documents précieux. Son grand mérite est de démontrer que tant la Suisse que le futur État Grec ont profité de cette entente harmonieuse pour développer leur politique respective. Une entente géopolitique et solidaire qui a permis à la Suisse de devenir neutre, à Genève d’entrer dans la Confédération helvétique et à l’État grec de voir le jour.

Un bel exemple de politique «gagnante-gagnante» et de fraternité des peuples. Il y a toujours eu une affinité et une entraide entre Genevois et Grecs qui perdurent maintenant encore. Cette exposition en témoigne.

Gad Borel

