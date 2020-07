Art contemporain – Une exposition à mi-chemin entre urbanisme et surréalisme Le Centre de la photographie présente des œuvres récemment intégrées à ses collections d’art contemporain. Clara Rigoli

Par des nuances de jaune, l’artiste donne vie à une Genève inerte, barricadée à l’occasion du G8 qui se tenait à Évian en 2003. Jacques Berthet

Sur les murs d’un blanc immaculé du Centre de la photographie (CPG), des images sans lien apparent les unes avec les autres se succèdent. Au total, vingt artistes y sont exposés jusqu’au 2 août. Récemment intégrées aux collections d’art contemporain de la Ville de Genève et du Canton, les œuvres sont bel et bien reliées entre elles, malgré un surréalisme apparent.

Intitulée «Les Lois de l’improbabilité», l’exposition justifie son nom par le caractère diversifié et presque aléatoire de sa direction artistique. Le CPG fait le choix de mettre la lumière sur des artistes ayant tous résidé à Genève et entretenant des liens étroits avec cette dernière. Débutant par des coupures de journaux où des visages ont été arrachés par Robert Suermondt, elle laisse place à un long mur affichant les photos de Marco Poloni, faisant fi de toute règle de symétrie. Constituée de techniques différentes et de thèmes variés, l’exposition évoque des ambiances diverses pour le moins intrigantes.

Ville éveillée

Malgré cet ensemble hétéroclite, une tendance se dégage au sein de l’exposition. Celle de l’urbanisme et du bâtiment. Mais chaque photographe a sa manière de capturer les métropoles ou les styles architecturaux. La ville de Boston par exemple, immortalisée par Christophe Rey, est représentée par des enseignes lumineuses et des phares de voitures laissant la capitale du Massachusetts continuellement éveillée. Dans les mêmes tons chauds, le Fribourgeois François Vermot capture le Palais des Nations de l’intérieur, à travers un décor vintage presque feutré. A contrario, des artistes comme Jacques Berthet ou collectif_fact ont préféré représenter Genève vidée de sa substance, fixant leurs objectifs sur des bâtiments massifs et jouant sur des détails de couleurs dans une météo genevoise assez terne. Il en résulte des clichés de ville fantôme, dépourvue de toute présence humaine, faisant croire à un contexte de confinement avant l’heure. Aux côtés de la Cité de Calvin, des bâtiments lyonnais et grenoblois posent. En jouant lui aussi sur les nuances grises du béton, Serge Fruehauf immortalise une architecture moderne dans une atmosphère blafarde.

Au milieu des bâtisses et du béton, se suivent des portraits en noir et blanc de Michel Auer, des œuvres abstraites de Patrick Weidmann ou encore des fauteuils sur fond blanc de Koka Ramishvili. Une exposition presque surréaliste donc mais pas hasardeuse pour autant: dans la complexité de l’art contemporain, le sens de l’exposition se joue dans le regard du visiteur.