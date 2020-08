Genève – Une expo revisite les oeuvres de l’artiste Olivier Mosset Un musée genevois expose les oeuvres de l'artiste plasticien suisse, connu comme «l’une des figures centrales de la peinture abstraite d'après-guerre».

L'artiste Olivier Mosset (ici en 2003) est notamment célèbre pour ses cercles, devenus sa signature au fil du temps. Entre 1966 et 1974, il en a peint entre 150 et 200 (archives). KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Le MAMCO propose une rétrospective du travail de l'artiste plasticien suisse Olivier Mosset. L'exposition est à découvrir jusqu’au 6 décembre 2020.

Le musée d'art moderne et contemporain de Genève expose les oeuvres d'Olivier Mosset, qu'il qualifie comme «l’une des figures centrales de la peinture abstraite d'après-guerre et une référence incontournable pour plusieurs générations de peintres européens et américains». L'artiste est notamment connu pour ses oeuvres monumentales et ses célèbres cercles peints.

L'artiste est né à Berne en 1944, où il découvre les univers artistiques de Jasper John et de Rober Rauschenberg. Il prend alors la décision de devenir lui-même artiste. Au début de l'année 1963, il part pour Paris pour devenir l’assistant de Jean Tinguely, raconte le site Internet du MAMCO.

Des cercles pour un minimalisme

Olivier Mosset est notamment célèbre pour ses cercles, devenus sa signature au fil du temps. Entre 1966 et 1974, il en a peint entre 150 et 200. «Ces cercles comptent parmi les œuvres les plus commentées de cette période. Cette composition minimale, sans titre, non signée, formule une sorte d’idéal pictural indépassable pour l’artiste, qui ne voit pas de raison de peindre autre chose», indique le MAMCO.

Olivier Mosset a collaboré avec des artistes de son temps, comme Niele Toroni, Michel Parmentier et Daniel Buren. Il emprunte à ce dernier le motif des bandes verticales, qu'il utilise après avoir délaissé la figure du cercle.

Artistes proches aussi exposés

L'exposition couvre soixante années de pratique artistique. «Depuis les premières expérimentations des années 1960 jusqu'aux monumentaux travaux récents, en passant par les réflexions du peintre sur l’appropriation, le monochrome ou les ‹shaped canvases'", indique le musée.

En parallèle à l'exposition, d’autres salles du musée sont consacrées à des mouvements artistiques et à des artistes proches d’Olivier Mosset, afin de jeter un autre regard sur son travail. «En plus d’une section dédiée aux activités avec Buren, Parmentier et Toroni, sont ainsi présentées des œuvres du Nouveau Réalisme», écrit le MAMCO.

www.mamco.ch

