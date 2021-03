Photographie – Une expo pour dérider les Genevois Le temps d’une après-midi, «The Smile» offrait une dose de positivité aux promeneurs du centre-ville. Léa Frischknecht

Avec leur projet, Alexandra, Christine, Véronique et Sophie espèrent mettre un peu de baume au cœur des Genevois. LAURENT GUIRAUD

Si vous avez traversé le pont de la Machine mercredi, il se peut que vous ayez ressenti une furieuse envie de sourire. C’était le but d’Alexandra Winterberg, Sophie Mathis Holz, Christine Grange et Véronique Ducrest. Avec leur exposition «The Smile», les quatre copines avaient décidé de redonner la pêche aux Genevois, coincés depuis maintenant un an dans l’ambiance morose de la pandémie. Suspendue à un fil par des pinces à linge, une ribambelle de photos de sourires décorait le ponton. «Tout le monde se crispe en ce moment, la situation est difficile. Nous souhaitions montrer qu’il est possible de remplacer le négatif par le positif», explique Alexandra Winterberg, artiste peintre.