Vous en avez rêvé? Les talibans l’ont fait. Pour à peine plus de trois francs, il est désormais possible d’aller admirer les Bouddhas de Bamiyan situés dans le centre-est de l’Afghanistan. Enfin, ce qu’il en reste. C’est-à-dire les excavations de la falaise de grès dans lesquelles ils avaient été sculptés. Il aura fallu plus de 20 ans aux fondamentalistes pour réaliser que ces statues de 38 et 55 mètres dominant la vallée depuis plus d’un millénaire et dynamitées en 2001 constituaient un trésor national.

Les talibans n’ont pas changé, mais ils sont devenus plus pragmatiques. Qui dit trésor dit manne financière. C’est donc tout un complexe touristique qu’ils ont entrepris de bâtir à proximité des ruines de ces chefs-d’œuvre qualifiés jadis «d’horreur impie synonyme d’une religion pour dégénérés» par le mollah Omar. Restaurants, hôtels, magasins de souvenirs et parkings, rien ne manque. Même la reconstruction - non pas des Bouddhas - mais d’un bazar historique détruit pendant la guerre civile dans les années 1990 est en route. À défaut de prendre de la hauteur, les étudiants en théologie à court d’argent voient grand.

Ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de l’Unesco n’est pas encore victime du surtourisme, en revanche plus de 200’000 personnes - principalement afghanes - auraient déjà fait le déplacement, selon un reporter du «Washington Post» qui a pu s’y rendre. Les immenses niches au pied desquelles la billetterie a été installée sont vides, mais qu’importe. Le but est d’attirer les visiteurs dans cette région extrêmement pauvre, où la population majoritairement hazara est persécutée depuis la nuit des temps par les islamistes qui les considèrent comme des hérétiques. L’objectif des talibans, qui ne sont pas à une contradiction près, est aussi d’inciter les ONG à revenir et à faciliter le retour des investissements suspendus par les sanctions internationales.

Le régime obscurantiste a certes les moyens de déployer des centaines de gardes armés jusqu’aux dents pour surveiller les lieux et décourager les resquilleurs, mais ils n’ont ni l’argent ni l’expertise pour entreprendre des ouvrages de conservation. Le site est donc en péril, raison pour laquelle l’Unesco a récemment repris des travaux de sécurisation avec des employés locaux. Dans ce contexte, la venue en renfort d’archéologues étrangers ne saurait tarder.

Le 11 mars 2001, la destruction des deux statues avait ému le monde entier, même si bon nombre d’entre nous ne connaissaient pas leur existence. Les images passées en boucle sur nos écrans ont fait le jeu des talibans qui n’en espéraient pas tant. Depuis, les extrémistes qui pleurent aujourd’hui sur leur patrimoine culturel en espérant attendrir les investisseurs ont fait des dégâts autrement plus graves. Mais, lassitude oblige, le drame que vivent les femmes afghanes depuis leur retour au pouvoir n’est plus d’actualité. Personnellement, j’avoue que c’est le sort de ces vieilles pierres qui me laisse de marbre.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

