Concert – Une excellence vénézuélienne en concert à Genève Issu du programme social «El Sistema», l’Orchestre symphonique national des enfants du Venezuela joue au Victoria Hall. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre Andrés David Ascanio Abreu dirigera lors du concert genevois. DR

Il y a près d’un demi-siècle, l’économiste et musicien José Antonio Abreu eut une intuition qui allait marquer les annales de la musique classique. Il imagina, à l’époque, un programme à la fois pédagogique et social, nommé El Sistema, qui allait permettre dans son pays, le Venezuela, d’initier les couches les plus défavorisées de la société à la pratique musicale.

Grâce à un modèle d’apprentissage astucieux, basé essentiellement sur le coaching entre pairs et sur la transmission des savoirs par imitation, une vague de jeunes a fini par rejoindre des orchestres disséminés dans le territoire national. On estime à 900’000 le nombre de pratiquants impliqués depuis le lancement du programme, et à 1500 les orchestres fondés sur ces principes.

Des pièces disparates

Adoubé et accompagné par de grands chefs d’orchestre – Claudio Abbado en fut un ardent défenseur – El Sistema a essaimé partout dans le monde, y compris sous nos latitudes. Le Conservatoire de Genève, notamment, en a adopté les principes en proposant le prêt d’instruments aux jeunes musiciens.

C’est aussi à Genève, le 15 avril au Victoria Hall qu’on pourra toucher de près aux retombées concrètes de cette action. Comment? En assistant au concert de l’Orchestre symphonique national des enfants du Venezuela.

Car, malgré la crise économique qu’a traversée le pays ces dernières années et en dépit des fortes secousses politiques qui se sont succédé, El Sistema a résisté et poursuit son chemin. Dans l’étape romande de sa tournée, la formation sera guidée par un ancien trompettiste, Andrés David Ascanio Abreu, converti à la direction et responsable académique du programme.

L’affiche aligne des pièces disparates. On y entendra du contemporain au langage toutefois accessible, avec «Short ride in a fast machine» de l’Américain John Adams. Il y aura un choix de chorales aussi, et des pièces de compositeurs latino-américains peu joués ici: «Danzón No. 8» du Mexicain Arturo Márquez et «Fuga con Pajarillo» du Vénézuélien Aldemaro Romero. La suite prendra des airs plus familiers: Saint-Saëns, Wagner et Tchaïkovski complètent cette soirée aux saveurs particulières.

Rocco Zacheo

