Procès en Irlande – Une ex-militaire déclarée coupable d’appartenance à l’État islamique La justice irlandaise a accusé lundi Lisa Smith d’avoir rejoint le groupe jihadiste. Les faits remontent à 2015.

Sur cette photo prise le 8 janvier 2020, Lisa Smith arrive pour assister à son audience au tribunal pénal central de Dublin. (Photo d’archives) AFP/PAUL FAITH

Une ancienne militaire irlandaise a été déclarée coupable lundi d’appartenance à une organisation terroriste, la justice irlandaise ayant estimé qu’elle avait rejoint et prêté allégeance au groupe jihadiste État islamique lorsqu’elle s’était rendue en Syrie en 2015.

Elle a éclaté en sanglot lors de l’énoncé de la décision, et a été maintenue en liberté jusqu’au prononcé de sa peine, prévu le 11 juillet. Le juge Tony Hunt, de la cour spéciale irlandaise, a estimé que l’ex-militaire s’était rendue en Syrie dans une zone contrôlée par l’EI en connaissance de cause.

Mourir en martyre

Lisa Smith avait plaidé non-coupable dans cette affaire unique en Irlande, portant sur des faits remontant à une période allant de fin octobre 2015 à fin 2019.

Pendant les neuf semaines de procès, l’accusation s’est efforcée de démontrer comment Lisa Smith, membre de l’armée de 2001 à 2011, s’est rendue en 2015 dans une zone contrôlée par l’EI après s’être convertie à l’islam.

Elle avait en 2012 fait un pèlerinage à la Mecque et exprimé sur Facebook son désir de vivre sous la charia et mourir en martyre. Elle est accusée d’avoir rejoint l’EI et s’être installée à Raqa, en Syrie, alors contrôlée par le groupe jihadiste, et d’avoir épousé un Britannique qui participait à des patrouilles armées du groupe.

«Combattant étranger»

Elle est revenue dans la capitale irlandaise en 2019 après la chute du dernier bastion de l’EI et a été arrêtée à son arrivée avec sa jeune fille à l’aéroport de Dublin. Son avocat Michael O’Higgins avait plaidé que la présence de sa cliente dans une zone contrôlée par l’EI ne faisait pas de fait d’elle une membre de l’organisation jihadiste.

Il avait jugé inexact de décrire quiconque s’est rendu dans une zone qui était contrôlée par l’EI comme un «combattant étranger», indépendamment du rôle qu’il a effectivement joué. L’avocat avait ajouté que le seul acte qui «pourrait à la rigueur être considéré comme une forme d’assistance» à l’EI était que Lisa Smith avait maintenu un foyer pour son mari.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.