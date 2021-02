Gestes barrières – Une étude tord le cou aux clichés sur le «Coronagraben» Depuis cet été, des chercheurs interrogent des Fribourgeois, des Zurichois et des Tessinois sur la manière dont ils respectent les mesures sanitaires. Gabriel Sassoon

Selon le programme Corona Immunitas, on semble observer de manière plus ou moins égale les règles sanitaires que l’on soit latin ou alémanique. Sur cette photo: la Bahnhofstrasse de Zurich. Anadolu Agency via Getty Images

Les Romands adorent faire la bise et s’en privent difficilement, même en période de pandémie. Les Alémaniques, plus sérieux, gardent leurs distances. On a souvent entendu ce type de propos quand le coronavirus frappait de manière inégale les régions linguistiques. L’évolution de la courbe des infections a fait mentir ces clichés et leur rôle supposé dans la formation d’un «Coronagraben». De nouvelles données publiées ces jours dans le cadre du programme Corona Immunitas semblent enfoncer le clou.

Ce projet a pour but de déterminer le nombre de personnes ayant développé des anticorps dans la population. Depuis juin, les chercheurs interrogent également les participants sur leurs comportements de prévention face au Covid, dans les cantons de Fribourg, Zurich et du Tessin. Et d’après leurs réponses, on observe de manière plus ou moins égale les règles sanitaires que l’on soit latin ou alémanique.