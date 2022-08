Carnet noir – Une étoile de la danse s’est éteinte Figure de l’âge d’or du ballet lausannois, Jean-Luc Fontannaz est décédé à l’âge de 77 ans. Jean Pierre Pastori

Jean-Luc Fontannaz a connu une belle carrière comme danseur avant qu’une blessure ne l’interrompe. DR

Après Jacqueline Farelly, Alice Vronska, Simone Suter, Philippe Dahlmann, Raoul Lanvin-Colombo, une autre figure de l’âge d’or du ballet lausannois disparaît à son tour. Né le 26 avril 1945 à Paris, Jean-Luc Fontannaz avait mené une belle carrière d’interprète et même de chorégraphe avant d’ouvrir son «Studio d’études chorégraphiques», à Lausanne et à Morges. Il y avait enseigné la danse classique de 1972 à 2004.

Son premier cours de ballet pris à l’âge de 8 ans, il perfectionne sa technique auprès des grands maîtres parisiens Nora Kiss, Serge Peretti et Raymond Franchetti. Mas c’est sous l’aile de Janine Charrat, au Grand Théâtre de Genève, qu’il fait ses débuts professionnels. L’appel du large le pousse ensuite à Marseille où la troupe de Joseph Lazzini fait florès. En 1966, il est premier danseur à Nantes; puis, c’est Nancy, Charleroi, Londres, Novi-Sad enfin, où il est nommé étoile du Ballet national serbe.

Retour à Lausanne

Comme beaucoup, sa carrière est interrompue par un accident. C’est alors le retour au pays et le virage vers l’enseignement. Sa gentillesse, son enthousiasme lui valent de nombreux élèves. Il ne quitte toutefois pas complètement la scène, son goût pour la création chorégraphique l’amenant à régler notamment une «Symphonie espagnole», en 1978, et des «Jeux d’enfants», en 1980. Dans l’intervalle, Albert Linder et Jean Bezmann, les directeurs par intérim de ce qui est encore le théâtre municipal, lui proposent de constituer un petit groupe de danseurs appelés à se produire au cours de la Saison lyrique. Il prêtera encore son talent à différentes manifestations locales, que ce soit au conservatoire ou au Festival de la Cité.

Passé dans sa jeunesse par l’École cantonale des beaux-arts, il reviendra sur le tard au graphisme, révélant d’ailleurs un évident talent de dessinateur. Nul doute que ses magnifiques croquis de danse à la mine de plomb et à l’encre (www.esquissedanse.ch) entretiendront longtemps sa mémoire.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.