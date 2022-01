Commentaire – Une étincelle dans la poudrière des Balkans

Imaginez la scène: vous survivez tant bien que mal dans un entrepôt bourré d’explosifs et soudain quelqu’un frotte une allumette! C’est à peu près ce que vit la Bosnie-Herzégovine. La dernière fois que cela s’est produit, il y a eu près de 100’000 morts en trois ans de guerre. Bref, chacun retient son souffle depuis que le leader des Serbes de Bosnie a enclenché le processus de sécession.

Pourtant, l’État bosnien pourrait être un peu comme la Suisse: riche de sa complexité. Nous sommes Alémaniques, Romands ou Tessinois, de cantons protestants ou catholiques; ils sont Serbes (orthodoxes), Croates (catholiques) ou Bosniaques (musulmans). Nous avons une Confédération de 26 cantons et des équilibres linguistiques; ils ont une République composée de deux entités: la Fédération (avec 10 cantons croates ou bosniaques) et la Republika Srpska. Les Suisses ont sept conseillers fédéraux, les Bosniens ont une présidence à trois têtes (serbe, croate et bosniaque).