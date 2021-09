Aviation solaire – «Une étape de franchie sur le chemin de la stratosphère» Initiateur du projet SolarStratos, Raphaël Domjan a effectué son premier vol solo aux commandes de l’avion solaire. Sébastien Galliker

Après avoir pris place dans le cockpit de SolarStratos en 2020 aux côtés du pilote d’essai Miguel Iturmendi, Raphaël Domjan est seul à bord depuis jeudi. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Éco-explorateur et initiateur du projet SolarStratos, Raphaël Domjan vient de réaliser ses premiers vols en solo aux commandes de l’avion solaire, à Payerne. Jeudi, il s’est envolé à 7 h 15 pour un vol d’une durée de 36 minutes à une altitude maximale de 4000 pieds (1220 mètres). Un vol sans le pilote d’essai Miguel Iturmendi que le Neuchâtelois a réitéré vendredi. Nous l’avons contacté à sa descente de SolarStratos.

Relire aussi: Il saute en parachute sans utiliser d’énergie fossile

Enfin seul aux commandes de SolarStratos. Quelles étaient les sensations? C’était génial de voler seul avec cet avion. Cela fait maintenant des années qu’on travaille à son développement et c’est une nouvelle étape de franchie sur le chemin de la stratosphère. En plus, tout s’est parfaitement déroulé. Au-dessus du lac de Neuchâtel, c’était magique, surtout quand trois oiseaux m’ont accompagné un bon moment, vu la vitesse de déplacement relativement lente. Un s’est posté devant l’hélice et les deux autres suivaient vers les ailes.

«Au-dessus du lac de Neuchâtel, c’était magique, surtout quand trois oiseaux m’ont accompagné un bon moment.» Raphaël Domjan, éco-explorateur

Cette campagne 2021 de vols d’essais a débuté le 26 juillet. Quels en sont les enseignements? Les essais montrent qu’on peut aller plus haut, ce qui est une bonne nouvelle en vue de ravir le record d’altitude d’un avion solaire (ndlr: 9400 mètres), toujours détenu par Solar Impulse. On gagne du temps. On a aussi testé de voler avec la combinaison spatiale, sans qu’elle soit pressurisée toutefois. Il fallait notamment voir si j’ai assez de place pour les pieds et analyser les réactions avec le casque. L’étape suivante sera de la gonfler. On se retrouve alors comme dans une chambre à air.

Vous parlez de gain de temps, alors que ce vol record était justement annoncé en 2021. N’êtes-vous pas plutôt en train d’en perdre? Au début du projet, on parlait même de ce record d’altitude à l’horizon 2019-2020. Mais plus on avance, plus on découvre la difficulté du projet. Cela dépend du financement et des autorisations, sans compter que le Covid nous a aussi retardés. Tout est nouveau et chaque étape doit être autorisée par l’Office fédéral de l’aviation civile. Cela ne nous simplifie pas la vie, car ils n’ont jamais été confrontés à un tel vol expérimental. La combinaison ne sera pas nécessaire pour le record d’altitude, qui pourra se faire juste avec un apport d’oxygène. Il est planifié début avril dans un endroit favorable – tant au niveau météo que de l’habitat – de la côte ouest américaine. On travaillera ensuite à gonfler la combinaison spatiale.

La campagne de vols d’essais 2021 a notamment permis à Raphaël Domjan de voler en combinaison spatiale. SolarStratos

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.