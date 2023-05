Activité à Genève – Une escapade œnotouristique au cœur de la Ville À travers une visite entrecoupée de dégustations, Genève tourisme & congrès vous fait découvrir l’histoire du vin dans la Cité de Calvin. Henri Neerman

S’il est déjà possible de réserver la visite en tant que privé, celle-ci sera ouverte au public à certaines occasions à partir du mois de juin. LAURENT GUIRAUD

Si lorsque l’on parle de vin suisse, la plupart des gens pensent le plus souvent à Lavaux ou au Valais. Genève n’a cependant pas à rougir. En effet, le canton reste le troisième plus grand producteur de vin du pays. C’est pourquoi, dans une visite qui sera accessible au public dès le mois de juin, Genève tourisme a décidé de mettre cet héritage à l’honneur. Au programme, une balade d’environ 2 h 30 à travers le centre historique, entrecoupée de quatre dégustations de vins typiques du canton.

Une première visite gratuite et ouverte au public est d’ores et déjà prévue pour le 3 juin prochain à 15 h 30. Cependant, attention puisqu’elle sera limitée à 10 personnes. Les inscriptions ouvriront dans le courant de la semaine prochaine sur le site de l’Office du tourisme. «Avec cette nouvelle visite, l’idée est de mêler l’institutionnel, l’histoire et l’expérience, permettant ainsi de rentrer au mieux dans l’univers du vin genevois», explique Séverine Vulliez, coordinatrice des visites guidées à Genève tourisme, lors de la présentation de la visite à la presse.

Départ au Jardin anglais

C’est au Jardin anglais, devant l’Office du tourisme, qu’est donné le point de départ de la visite. Nous y retrouvons notre guide, Margit Schwiegelhofer. Si elle est arrivée d’Autriche il y a trente-cinq ans, elle explique aujourd’hui se considérer comme une «Genevoise typique».

«En plus, en Autriche, mon père et mon grand-père étaient vignerons. On peut donc dire que, un peu comme Obélix, je suis tombée dans le vin quand j’étais petite», plaisante-t-elle.

«Je mets un point d’honneur à ce qu’ils (les vins) soient typiques du vignoble genevois et facilement trouvables dans le commerce.» Margit Schwiegelhofer, guide

Après une première dégustation sur place, nous partons en direction de la Vieille-Ville. Nous faisons un cours arrêt au niveau du passage du Rhône, à côté de la place du Molard, puis nous nous arrêtons déguster un autre vin devant la Taverne de la Madeleine, restaurant qui, paradoxalement, n’a jamais servi d’alcool depuis sa création en 1920. Nous cheminons ensuite à travers le centre historique, en passant notamment par la Place du Bourg-de-Four, avant de finir par les deux dernières haltes, à la Maison Rousseau et au Palais Eynard, symboliquement juste à côté de la vigne municipale plantée en 2021.

Nombreuses anecdotes

En plus de retracer l’histoire globale du vin dans le Canton, de l’Empire romain jusqu’à nos jours en passant par la réforme, la balade est également l’occasion d’écouter les nombreuses anecdotes que se plaît à distiller la guide. On apprend, par exemple, qu’en 92, l’empereur romain Domitien a fait arracher la majorité des vignes du canton en raison d’une surproduction de vin, que la place du Molard a jadis abrité des «cages à Ivrogne», ou encore qu’il a un temps été interdit aux Genevois de fréquenter les auberges, soupçonnées de favoriser le gaspillage et l’oisiveté.

Finalement, au niveau du choix des vins, soit deux chasselas, un gamay et un gamaret, la guide explique: «Il s’agit évidemment dans une certaine mesure d’un choix personnel. Cependant, je mets un point d’honneur à ce qu’ils soient typiques du vignoble genevois et facilement trouvables dans le commerce, au cas où certains en redemanderaient.» Elle précise toutefois qu’il peut être amené à changer à l’avenir.

