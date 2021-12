Football – Une erreur d’arbitrage propulse Bâle en tête À la faveur de leur succès 3-0 devant Qarabag, les Rhénans se sont assuré la première place du groupe H de Conference League. Mais ils peuvent remercier M. Jovic. Chris Geiger

Cabral a marqué deux fois pour Bâle. Marc Schumacher/freshfocus

Comment le trio arbitral a-t-il fait pour ne pas voir que le ballon avait franchi la ligne de but bâloise sur la frappe de Zoubir à la 2e minute? La VAR absente en Conference League, cette erreur d’arbitrage - presque irréelle - de M. Jovic et ses assistants a très probablement faussé la physionomie de cette «finale» de la poule H entre Bâle et Qarabag (1-0).

Obligés de s’imposer pour terminer en tête du groupe, les Azéris ont été contraints à continuer à se découvrir pour tenter d’ouvrir le score. Sans un Lindner des grands soirs dans la cage rhénane, ils auraient pu y parvenir dès le premier quart d’heure par l’intermédiaire de Wadji (6e) ou Andrade (11e).

Inévitable Cabral

Totalement hors sujet durant une grosse vingtaine de minutes, la formation de Patrick Rahmen, très remaniée pour l’occasion, a toutefois su se ressaisir et prendre peu à peu le contrôle du jeu. Dans un temps fort, le FCB a fini par prendre les devants peu après la demi-heure grâce à l’inévitable Cabral (33e), toujours aussi actif et dangereux sur le front de l’attaque des RotBlau.

Ces derniers se sont finalement mis à l’abri peu après l’heure de jeu sur des réussites de Kasami (62e), opportuniste, et Cabral (74e), très chanceux sur le coup. Un succès fleuve qui propulse Bâle directement en 8es de finale de cette nouvelle compétition européenne, mais qui ne reflète pas les débats longtemps équilibrés sur la pelouse du Parc Saint-Jacques.

Cette victoire ne doit également pas masquer la faiblesse de l’arrière-garde rhénane. À l’image de Lopez ou Djiga, les remplaçants n’ont guère rassuré jeudi soir face à une équipe de Qarabag très maladroite. S’ils entendent aller loin en Europe, les hommes de Patrick Rahmen savent sur quels points travailler.

