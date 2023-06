Un tournoi de foot junior, en salle celui-ci. MAGALI GIRARDIN

Genève, 8 juin

Nos enfants pleurent. Ils ont le cœur gros. Et nous, les parents, désarmés et impuissants de les voir tant désorientés devant une décision incompréhensible pour eux, sommes totalement démunis pour leur donner des réponses tangibles.

Nos enfants viennent d’apprendre qu’on supprime purement et simplement leur équipe de football. Ils jouent depuis plus de quatre ans ensemble, ils ont appris à se connaître, à progresser ensemble, à gagner ensemble la quasi-totalité de leurs matches cette année. Ils viennent de remporter le tournoi de Compesières dans leur catégorie et c’est à ce moment qu’on les oblige à se séparer, à les éparpiller dans d’autres clubs, voire leur demander d’arrêter à tout jamais de jouer au football s’ils ne sont pas pris ailleurs, les clubs faisant face à une pléthore de nouveaux joueurs.

La raison de cette décision? Une piscine couverte va être érigée à la place d’un des terrains de football du FC Étoile Carouge, privant ainsi le club d’une surface d’entraînement. Les jeunes nés en 2011 sont semble-t-il trop nombreux, on réduit donc l’effectif en supprimant une des deux équipes de cette catégorie d’âge.

Une piscine couverte, la démarche semble louable, mais est-ce bien judicieux de se lancer actuellement dans une telle construction, tenant compte de toutes les préoccupations actuelles concernant les impacts écologiques et la nécessité d’économiser l’énergie alors que la ville de Genève possède déjà une piscine couverte à deux pas?

Partout et particulièrement à Genève, on encourage le sport chez les jeunes. Le football est particulièrement mis en avant. On ne peut qu’applaudir quand tout est fait pour développer aussi le football féminin, mais cela fait doubler les effectifs. Qu’on anticipe en prévoyant les infrastructures nécessaires.

Genève se targue de multiplier les entreprises fournisseuses d’emplois, nous avons dépassé aujourd’hui les 500’000 habitants, mais les structures sportives ne suivent proportionnellement pas. On privilégie l’économie au détriment du bien-être de la population.

Même si les communes ont une grande part de responsabilité dans ce domaine, l’État influe et doit les aider à trouver des solutions et encourager une politique sociosportive inclusive. On nous dit aussi qu’il y a un manque d’entraîneurs bénévoles, ce qui implique une restriction de l’effectif et souvent un suivi de règles par lesquelles on priorise la performance, alors que ces enfants, à ce moment-là, ne devraient pas avoir les mêmes contraintes et défis qu’à l’école. Ils s’adonnent à une activité saine pour le corps et l’esprit, et souvent une passion pour laquelle chacun se développe à son rythme.

Ne serait-il pas judicieux que le travail de ces entraîneurs soit reconnu et qu’ils soient indemnisés, voire rétribués? En donnant une priorité à la prévention plutôt qu’à la guérison, ne vaut-il pas mieux pour nos enfants d’investir dans ce type d’activité, c’est-à-dire payer des entraîneurs plutôt que des assistants sociaux engagés pour panser les failles du système?

Tout cela induit évidemment un coût. Le sport-spectacle et ses milliards se développe de plus en plus de manière exponentielle et éhontée. N’y a-t-il pas moyen d’instaurer des lois, des ordonnances ou des règlements exigeant un retour sur investissement et de bénéficier de retombées plus que légitimes que le vrai Sport mérite?

Cédric Herbez

