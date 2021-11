Encre bleue – Une équipe qui gagne Julie

Le comédien Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, a mis son talent au service de cette bonne cause pour présenter les objets et lancer notre opération annuelle de solidarité avec les Genevois dans le besoin. GEORGE CABRERA

On ne change pas une équipe qui gagne, pas vrai? Surtout si l’on parle de la Nati! Bon, je fais la maligne alors que je ne saisis pas vraiment tout de la magie du foot… Mais je connais quand même le dernier exploit de notre équipe nationale! Après avoir été qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, elle a accepté de nous donner un maillot rouge dédicacé par ses joueurs. Oui, parfaitement!

Un maillot portant la griffe de Sommer, le chouchou de ces dames, plus celles d’une bonne vingtaine de footballeurs, et non des moindres. À dire vrai, je n’ai pas cherché à repérer la signature du gardien au milieu de toutes les autres, l’essentiel n’étant pas là.

Thune du Cœur La vente aux enchères caritative de la Thune du Cœur débute Car ce qui est formidable, c’est que ces sportifs aient offert cet objet collector pour la vente aux enchères en faveur de la Thune du Cœur, qui vient de débuter lundi sur le site Ricardo. Formidable aussi que Joseph Gorgoni ait accepté de présenter, avec le talent qu’on lui connaît, les trois lots qui s’arracheront les uns après les autres lors des trois semaines à venir. Parce que oui, nous repartons pour un tour de vente en ligne, afin de collecter des fonds par d’autres moyens que la soupe, puisque nous ne pouvons plus aller à la rencontre des Genevois lors de la Course de l’Escalade ou dans d’autres manifestations grand public. N’hésitez donc pas à participer à ces enchères ou à en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes intéressées par ce maillot de la Nati. Je vous parlerai des autres lots en temps voulu. Pour le reste, la collecte de la Thune continue sur sa belle lancée. Je reçois des coups de fil de personnes qui aimeraient bien faire un don mais qui sont rebutées par l’avalanche de chiffres à retranscrire pour effectuer un virement bancaire. Si jamais, j’ai toujours des bulletins roses sous le coude avec les coordonnées de la Thune dessus pour vous faciliter la tâche. Suffit de me les demander…

Comment participer Afficher plus Les trois associations bénéficiaires cette année sont: Partage, Au cœur des Grottes et le CARÉ. Pour faire un don: Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateur compris. Par virement bancaire aux coordonnées suivantes: Julie-La Thune du Coeur/UBS SA, numéro 0240-504482.01K, IBAN CH080024024050448201K, BIC UBSWCHZH80A Les dons en espèces sont naturellement toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune du Cœur. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11 de la rue des Rois, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. D’avance, merci!

