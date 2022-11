Qatar 2022 – Une équipe de Suisse type pour lancer le Mondial Murat Yakin a sans surprise choisi de faire confiance à son onze habituel pour l’entrée en lice de l’équipe de Suisse à la Coupe du monde face au Cameroun. Coup d’envoi à 11 heures. Valentin Schnorhk Doha

Murat Yakin misera forcément sur Xherdan Shaqiri face au Cameroun. AFP

Retour à tout ce qu’il y a de plus classique. L’équipe de Suisse qui lancera sa Coupe du monde à 11 heures contre le Cameroun sera alignée avec une formation type. Pas de défense à trois, pas de surprise, pas de tests: Murat Yakin a choisi de faire confiance à la même équipe qui s’était imposée 2-1 en Espagne en septembre dernier, dans le cadre de la Ligue des nations.

Concrètement, cela signifie que la Suisse s’alignera dans un 4-3-3, à même de se moduler en 4-2-3-1. Le milieu sera donc renforcé et composé de Granit Xhaka, Remo Freuler et Djibril Sow. La défense, elle, retrouvera son alignement habituel avec Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez pour entourer la paire axiale Manuel Akanji-Nico Elvedi. Yann Sommer tiendra bien sûr sa place dans les buts de l’équipe nationale.

Enfin, la ligne offensive sera menée par Breel Embolo, lequel affrontera son pays natal. À ses côtés, Xherdan Shaqiri sera titulaire (Yakin l’avait déjà confirmé la veille) et Ruben Vargas a donc été préféré à Noah Okafor sur le côté gauche.

Côté Camerounais, le sélectionneur Rigobert Song a effectué un choix majeur: il a préféré aligner l’attaquant du Bayern Munich Eric-Maxim Choupo Moting à la pointe de son 4-3-3, et non l’expérimenté Vincent Aboubakar. L’attaquant de Young Boys Jean-Pierre Nsame est sur le banc, au même titre que Nicolas Moumi Ngamaleu (ex-YB) ou Gaël Ondoua (ex-Servette).

Les compositions:

Suisse – Cameroun, coup d’envoi à 11 heures (heure suisse)

Suisse: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

Cameroun: Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla; Mbeumo, Anguissa, Gouet, Toko Ekambi; Choupo-Moting.



Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

