Hockey sur glace – Une équipe de Suisse encore battue et très décevante

Suisse- Danemark 3-5 (1-0 0-3 2-2)

Wukesong Sports Centre, Pékin.

Arbitres: Gofman (RUS), Vikman (FIN), Malmqvist (SUE) et Shalagin (RUS).

Buts: 16e Corvi (Weber) 1-0, 21e Regin (Storm, N. Jensen/ 5 c 4) 1-1, 22e Storm (N.B Jensen, Russel) 1-2, 34e Boedker (Russel) 1-3, 42e Meyer (N.B Jensen, Jakobsen) 1-4, 45e Loeffel (Untersander, Corvi/ 5 c 4) 2-4, 58e Herzog (Corvi, Untersander/ 6 c 5) 3-4, 60e Storm (Russel/5 c 6, cage vide) 3-5.

Suisse: Berra; Diaz, Müller; Untersander, Frick; Loeffel, Weber; Alatalo; Andrighetto, Malgin, Hollenstein; Moser, Haas, Hofmann; Ambühl, Corvi, Thürkauf; Vermin, Bertschy, Herzog; Mottet. Entraîneur: Fischer.

Danemark: Dichow; O. Lauridsen, Jensen Aabo; Lassen, M. Lauridsen; Larsen, N.B Jensen; Kristensen; N. Jensen, Nielsen, Boedker; Russel, Regin, Storm; Bau, Madsen, Meyer; Poulsen, Jakobsen, Aagaard; J. Jensen. Entraîneur: Ehlers.

Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse, 2 x 2’ contre le Danemark.

Notes: La Suisse sans Simion (quarantaine), Aeschlimann ni Fora (surnuméraires). 100e sélection pour Leonardo Genoni. Tir sur le poteau: Weber (39e). Temps mort demandé par la Suisse (59e). La Suisse sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57'28 à 57'37; 58'15 à 59'01).