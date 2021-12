Encre bleue – Une épidémie de dons Julie

Georges Cabrera

Vous aimez Claude-Inga Barbey? Si oui, je vous recommande de visionner la petite vidéo bidonnante et de saison que l’humoriste genevoise a réalisée la semaine dernière sur le site du «Temps», «TOC! Une épidémie de dons».

Jacqueline, la psy névrosée de la série, reçoit Jocelyne, qui déprime grave, la faute à ce paquet de demandes de dons qui lui parviennent dans sa boîte aux lettres et qu’elle déballe sur le canapé. C’est vite vu, elle ne sait pas à qui donner!

Et que faire de ces petites babioles glissées dans ces innombrables courriers? «J’arrive pluuuus», se lamente-t-elle en se prenant la tête dans les mains. D’ailleurs, «on ne sait pas où va ce pognon».

Si ça peut la soulager, je lui dis, pour la Thune du Cœur. Elle sera remise après les Fêtes à Partage, au CARÉ et au Cœur des Grottes, trois associations actives à Genève. Mais bon, je n’envoie pas les bulletins qui font tant souffrir Jocelyne. Sauf sur demande. Le bulletin rose, donc. Pas les souffrances!

Pour en revenir aux dons pour la Thune, de bonnes nouvelles. Le maillot de la Nati, mis aux enchères la semaine dernière, s’est finalement arraché à 1090 francs. La tenue rouge portant les signatures des joueurs de l’équipe nationale de football sera du meilleur effet sous le sapin. Paraît que le Père Noël en veut une pareille!

Le deuxième lot qui vient d’être mis aux enchères sur le site ricardo.ch nous a été offert par Stephan Eicher. Dingue, non? Le chanteur a dédicacé un livre-disque en édition limitée et numérotée qui retrace, et fait revivre, un concert particulier donné en août 2019.

Un très bel objet: le livre est un leporello qui se déplie en accordéon, illustré de dessins et d’aquarelles. La musique? Je n’ai pas eu l’occasion d’écouter les 22 chansons. Ben oui, je bichonne Jules… Mais c’est du tout bon Stephan Eicher, forcément!

Alors, qui déposera ce lot sous le sapin?

