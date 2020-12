Lutte contre la pauvreté – Une épicerie solidaire va ouvrir au centre-ville de Nyon Les personnes en situation de précarité pourront y trouver des produits de première nécessité pour une modique somme. Yves Merz

La nouvelle association La Soliderie va ouvrir une épicerie solidaire au centre-ville de Nyon , rue Neuve 3. Ici, Héloïse Crisinel et Babolong Juwara. Florian Cella/24Heures

Dans le sillage de la première vague du Covid, une équipe de bénévoles s’était spontanément créée à Nyon pour distribuer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité à la population dans le besoin. Du 23 mai au 1er août, Distribution alimentaire Nyon a organisé onze rendez-vous dans l’ancienne école du Couchant. Plus de 1000 sacs ont été offerts grâce à des dons. Vendredi 11 décembre, un petit groupe issu de ces bénévoles ouvrira une épicerie solidaire au centre-ville de Nyon.

«Les besoins existaient avant le Covid, ils sont toujours là et ils ne vont pas disparaître», constate Héloïse Crisinel, membre de l’association La Soliderie, fondée dans un premier temps pour soutenir les personnes précarisées par la 2e vague, et à plus long terme dans le but de «lutter contre la pauvreté, la solitude, l’exclusion, la stigmatisation et la discrimination».