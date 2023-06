Économie locale – Une entreprise genevoise de gros œuvre dépose le bilan ce mercredi La société D’Orlando était active dans la maçonnerie et le béton armé depuis plus de cinquante ans à Genève. Plusieurs chantiers sont interrompus. Chloé Dethurens

Un chantier de l’entreprise D’Orlando mis à l’arrêt en 2018. LMS

Plusieurs chantiers de constructions vont être progressivement mis à l’arrêt à Genève. En cause, le dépôt de bilan de l’entreprise de gros œuvre D’Orlando. Après plus de cinquante ans d’activité, la société a fait faillite et devra se séparer de ses 160 employés, a appris la «Tribune de Genève».

L’entreprise, que nous ne sommes pas parvenus à joindre par téléphone, explique la situation par le biais d’un e-mail automatique. «Nous ne sommes malheureusement plus en mesure d’assumer nos engagements et sommes dans l’obligation de déposer notre bilan dans le courant de la semaine.»

Ses responsables précisent: «Nous avons œuvré sans relâche ces derniers mois afin de trouver une solution afin de maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois par, notamment, la cession de l’entreprise à un groupe extérieur, processus qui malheureusement n’a pas pu aboutir.»

Les chantiers en cours seront sécurisés dans la semaine. L’entreprise précise que le secteur gypserie et peinture n’est pas touché par ces mesures. D’Orlando a notamment contribué à la construction de plusieurs résidences, villas et autres bâtiments aux quatre coins du canton.

Pour les syndicats, c’est un coup de massue. «Quarante employés ont plus de cinquante ans, indique José Sebastiao, d’Unia. Nous espérons que les entreprises membres des associations patronales vont les reprendre. Par ailleurs, plusieurs chantiers sont publics ou semi-publics. L’État doit agir!» Thierry Horner, du SIT, va dans le même sens: «On parle ici d’une grande entreprise dans la construction, dont les travailleurs se retrouvent du jour au lendemain sur le carreau.»

Selon nos informations, des impayés de la part d’entreprises générales auprès D’Orlando auraient aggravé la situation et créé un manque de liquidités. Les salaires n’auraient pas été payés depuis un mois.

Contacté, un patron d’entreprise confie son inquiétude: «Cette entreprise sous-traitait énormément, c’est un coup dur pour beaucoup de sociétés à Genève», notamment dans le ferraillage et le coffrage.

