L’ancien président de la Jeunesse socialiste suisse avait participé à une contre-manifestation non autorisée en février.

Le ministère public zurichois pourra enquêter sur Fabian Molina (PS/ZH), en tant que citoyen pour sa participation à une manifestation non autorisée. Les faits reprochés au socialiste n’ont rien à voir avec sa fonction de parlementaire, estime la commission des affaires juridiques du Conseil des États.

L’ancien président de la Jeunesse socialiste suisse a participé en février à une contre-manifestation non autorisée à Zurich, à l’occasion d’une manifestation d’antivax. Des opposants aux mesures sanitaires avaient ensuite dénoncé Fabian Molina, lui reprochant d’avoir violé la loi en participant à une manifestation non autorisée et d’avoir enfreint l’interdiction de se masquer le visage.