Cadavre non identifié – Une enquête ouverte dans l'affaire de «l'inconnue de la carrière» Le corps sans vie d'une femme avait été retrouvé, en juin dernier, près de la frontière suisse. Le mystère plane toujours.

Le Parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert le 20 janvier une information judiciaire pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre». LMS

Que lui est-il arrivé et qui est-elle? Le 12 juin 2021, le corps sans vie d’une jeune femme était découvert au pied d’une carrière de la commune de Crozet, dans le Pays de Gex, à une dizaine de kilomètres de la frontière suisse.

Si les circonstances de son décès demeurent une énigme, le Parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert le 20 janvier une information judiciaire pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre», comme le rapportent «Le Progrès» et «Le Dauphiné Libéré».

On ne connaît de cette femme que sa description physique partagée à l’époque par les médias français: «Elle est de type africain/antillais, les cheveux crépus abondants et détachés, de grande taille (environ 1,80 m-1,85 m) et de corpulence très maigre. Elle ne présente aucun tatouage ou cicatrice.»

À part des traçages de «ripage», aucun signe de violence n’était visible et l’autopsie n’avait rien révélé de plus. Un appel à témoins avait été lancé après la macabre découverte, afin de tenter de récolter des informations sur ce drame. Sans succès.

À l’heure actuelle, on ignore toujours l’identité de la défunte retrouvée dans ce lieu difficile d’accès. Elle était dépourvue de papiers d’identité et de téléphone. Aucune disparition concordante ne semble avoir été signalée.

«On peut légitimement se demander si quelqu’un ne l’a pas tuée avant de se débarrasser du corps à cet endroit. Ou si quelqu’un ne l’aurait pas poussé depuis la falaise.» Christophe Rode, le procureur de la République

«Le lieu de la découverte du corps pose évidemment question car ce n’est pas un endroit de promenade et l’accident paraît improbable. On peut légitimement se demander si quelqu’un ne l’a pas tuée avant de se débarrasser du corps à cet endroit. Ou si quelqu’un ne l’aurait pas poussé depuis la falaise», estime Christophe Rode, le procureur de la République.

Avec l’ouverture de cette enquête, qui succède à celle préliminaire pour «recherches de cause de la mort», la marge de manœuvre des enquêteurs s’élargit. Interpol pourrait notamment être mis à contribution, comme le signale «Le Progrès».

