Roman noir – Une enquête en poche sur un assassinat politique à Genève La réédition en Folio policier de «Frakas» plonge le lecteur dans les affres de la France postcolonialiste au Cameroun, à partir du meurtre du leader d’opposition Félix Moumié sur les bords du Léman par la mystérieuse Main rouge. Olivier Bot

En guise de prologue à son roman tout aussi politique que noir, le journaliste baroudeur et écrivain Thomas Cantaloube met en scène la journée du 15 octobre 1960 à Genève qui fut fatale à un leader d’opposition camerounais, Félix Moumié. De ce point de départ se nouent deux intrigues qui vont se croiser dans les pages du livre.

L’une concerne Luc Blanchard, un ancien flic devenu journaliste à «L’Observateur» chargé d’enquêter sur une mystérieuse organisation qui aurait fomenté l’empoisonnement d’un homme politique hostile à l’ancien colonisateur. Qui sont ceux qui se cachent derrière le sanglant nom de Main rouge? L’autre récit qui s’intercale avec le premier, chapitre après chapitre, est celui qui suit Antoine Lucchesi, un marin corse, en charge de tenir la comptabilité des trafiquants de drogue de Marseille, parti à la recherche du livre où il consigne arrivées et partage de la marchandise.

Une fiction qui emprunte beaucoup à la réalité

Les deux quêtes vont mener les deux hommes au Cameroun et leurs destins finiront par se croiser au fil de leurs mésaventures. Bon connaisseur de la Françafrique, de celle gérée par les réseaux de Jacques Foccart, conseiller spécial auprès du général de Gaulle, de la politique française et du milieu corse, Thomas Cantaloube met en scène Charles Pasqua, Gaston Deferre ou Pierre Messmer, autant de personnages historiques dans une fiction qui emprunte donc beaucoup à la réalité. Elle dénonce par touches les massacres commis par l’armée française au Cameroun après l’indépendance de 1960 et le rôle des services secrets français dans l’élimination physique d’acteurs rebelles de l’indépendance africaine.

Un Pernod fatal, rue de la Cité Afficher plus En 1960, Félix Moumié embarrasse le gouvernement français. Ce brillant président de l’Union des populations camerounaises est en passe de devenir l’un des leaders africains les plus remuants. Paris donne donc le feu vert au Sdece – l’office des barbouzes d’outre-Jura – pour liquider l’encombrant. Cette tâche est dévolue à un héros franco-suisse de la Deuxième Guerre mondiale, le journaliste genevois Willam Bechtel. Prétextant une interview, Bechtel attire Félix Moumié au restaurant Le Plat d’Argent, sis alors rue de la Cité. Il parvient à verser une dose de thallium dans le Pernod et un verre de vin de Félix Moumié, qui mourra peu après. L’espion franco-suisse réussira à s’évanouir dans la nature française.

Jean-Noël Cuénod, dans la «Tribune de Genève» du 19 août 2006.

Dans ce polar politique et mafieux, le monde de la diplomatie, l’armée, les expatriés, le milieu cohabitent et font encore la loi dans l’ex-colonie, rudoyant les populations locales dans un mélange de mépris de classe et de racisme. Cette guerre oubliée, méconnue de la puissance coloniale dans un jeune État indépendant d’Afrique noire, met en scène, comme dans le précédent roman de l’auteur sur la guerre d’Algérie, le personnage de Luc Blanchard, policier dans «Requiem pour une République», journaliste ici. Réaliste, appuyé sur une solide documentation, l’auteur se lâche dans quelques morceaux de bravoure comme un enlèvement en hélicoptère. Ce roman se lit d’une traite et instille une vision critique de la France gaulliste, qui fut décolonisatrice tout en gardant la mainmise sur nombre de jeunes États indépendants africains.

«Frakas» de Thomas Cantaloube, Folio policier, avril 2023, 419 pages, 13 fr. 75 à 15 fr. 30

