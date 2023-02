Toute une génération d’enfants grandit en Syrie avec la guerre et la souffrance. Alors qu’ils sont devant nous, on les dirait oubliés. C’est un séisme d’une ampleur colossale qui force le monde à les redécouvrir.

Avant déjà, la Syrie faisait partie des catastrophes humanitaires les plus étendues et les plus complexes de notre temps. Dans le nord-ouest de la Syrie, les enfants et leurs familles luttent face à un conflit qui dure depuis près de douze ans, face aux déplacements de population continus, à la crise économique sans précédent, à la pauvreté qui s’aggrave et au chômage. La hausse du prix des combustibles due à la crise énergétique mondiale ainsi que les effets des sanctions aggravent encore la situation déjà précaire. Et maintenant, le séisme du siècle survenu le 6 février 2023 a entaillé encore plus profondément la vie de millions de filles et de garçons dans le nord-ouest de la Syrie.

La catastrophe qui touche le nord-ouest de la Syrie survient à un moment où la communauté humanitaire doit s’efforcer, avec des moyens très limités, de réagir à la détresse de 339 millions de personnes dans le monde. Il a fallu une catastrophe comme celle du 6 février pour que la communauté internationale ouvre les yeux sur une crise qui dure depuis douze ans et cela me fend presque le cœur. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance enregistrait l’année dernière pour l’aide d’urgence en Syrie un manque de financement de 66 pour cent. Les besoins de financement majeurs concernent les domaines de l’eau potable, des équipements sanitaires et de l’hygiène (WASH), de la santé (y compris la lutte contre le choléra)et de la formation.

Il y a quelques semaines à peine, le 9 janvier, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2672 qui prolonge de six mois, jusqu’au 10 juillet 2023, l’action d’aide humanitaire transfrontalière des Nations Unies. Jusqu’au 6 février 2023, c’était la seule possibilité d’atteindre la population à grande échelle. Depuis 2014, plus de 55’000 camions ont franchi les frontières turques pour procurer des biens d’importance vitale à des millions de personnes dans le besoin dans le nord-ouest dela Syrie. La lucarne favorable est minuscule si nous prenons en considération l’échelle de grandeur des besoins humanitaires. Nonante et un pour cent des 4,5 millions de personnes qui vivent dans le nord-ouest de la Syrie avaient déjà besoin, avant le séisme, d’une aide pour survivre. Depuis le séisme du siècle, ce minuscule passage central reste impraticable pour une durée indéterminée.

Les effets de cette catastrophe seront encore sensibles longtemps pour toute une génération déjà gravement traumatisée, alors que l’attention des médias sera déjà retombée. Une fois de plus, ce sont les enfants qui portent le fardeau principal d’un monde secoué par les crises, où ils sont déjà des millions à lutter pour leur survie.

Mais la situation est tout sauf désespérée. La réaction au séisme du siècle à la frontière turco-syrienne est un signe clair qui montre qu’en tant que société, nous sommes tout à fait en mesure, grâce à notre compassion et à notre solidarité, d’unir nos forces en très peude temps pour aider. Le sens de l’humain n’est pas perdu et nous avons à disposition les ressources nécessaires. Aider ou pas dépend uniquement de notre décision. Une action humanitaire déterminée qui arrive à temps peut sauver des enfants et semer simultanément les premières graines d’un développement futur.

Saskia Kobelt Afficher plus Spécialiste des programmes internationaux UNICEF Suisse/Liechtenstein. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.