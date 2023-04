Hippisme – Une embuscade et une première pour les cavaliers suisses à Omaha Le Suédois Henrik von Eckermatt est déjà en tête de la finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles. Le Lucernois Pius Schwizer est bon 4e. Martin Fuchs, 22e, et Edouard Schmitz, 36e, peinent davantage. Alban Poudret

Edouard Schmitz, le cavalier genevois, s’est qualifié pour sa première finale à Ohama. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Grandissime favori et jamais rassasié, le Suédois Henrik von Eckermann a pris la tête de la finale de la Coupe du monde de saut dès le premier acte, dans la nuit de mercredi à jeudi à Omaha (USA). Avec son bien nommé «King Edward», le double champion du monde a réussi le meilleur chrono, en prenant des risques et en ayant un peu de chance.

Le trio de tête a de l’allure, avec le Britannique Scott Brash 2e sur «Hello Jefferson», et l’Allemand Daniel Deusser 3e sur l’agile petit «Tobago Z», mais Pius Schwizer, 4e, est en embuscade. Auteur d’un tour magnifiquement dosé et monté, le vétéran Lucernois de 41 ans a fait forte impression, tout comme son étalon «Vancouver de Lanlore», propriété de la famille Vorpe, de Tavannes.

Schwizer garde toutes ses chances, lui qui a clairement annoncé l’ambition de monter sur le podium, comme en 2010 à Genève (2e ex æquo) et en 2012 à Bois-le-Duc (3e), à l’époque où il était lui-même No 1 mondial.

Départ raté pour Fuchs

Tenant du titre, Martin Fuchs, le No 3 actuel, a la même ambition, mais il a manqué son départ, en accélérant l’allure et en commettant deux fautes dans l’enchaînement des deux derniers doubles (10b et 11a) avec son très puissant «Leone Jei». Son 22e rang l’éloigne du groupe de tête.

«Ensuite il y a eu un peu d’excitation de la part du cheval et de moi, mais on va essayer de se racheter.» Edouard Schmitz, cavalier genevois de 23 ans

Dans une chasse (parcours de vitesse) comme celle-ci, il y a nettement plus à perdre qu’à gagner, et c’est ce qu’a pu vérifier Edouard Schmitz (23 ans) pour sa première finale. Coupant au plus court sur l’oxer avec bidet (pièce d’eau), après une faute sur l’obstacle précédent, le Genevois a alors essuyé une dérobade de «Gamin vt Naastveldhof», puis une seconde faute (11a), ce qui le fait plonger au 36e rang (sur 40).

«Ce n’est pas le départ que l’on souhaitait. À chaud, je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé avant cet oxer sur bidet, on va examiner ça à la vidéo, mais malentendu il y a eu. Ensuite il y a eu un peu d’excitation de la part du cheval et de moi, mais on va essayer de se racheter. Il y a un bon classement à faire ce soir (dès 2 h 15 du matin en Suisse) et un autre samedi soir si on se qualifie», a bien résumé le talentueux Genevois.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.