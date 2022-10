Visite en famille – Une éléphante dans les oreilles Le Muséum d’histoire naturelle remet en valeur son exposition «Trésors» par le biais d’un parcours sonore immersif. Philippe Muri

Le parcours sonore immersif permet de rencontrer vingt spécimens de l’exposition «Trésors». PHILIPPE WAGNEUR

«Bonjour! Tu me reconnais?» Aux visiteurs de l’exposition «Trésors» à l’affiche jusqu’en juin 2023 au Muséum d’histoire naturelle, une étrange interlocutrice raconte de passionnantes histoires, à travers un dispositif audio disponible à la billetterie du 3e étage. Au milieu d’une ambiance de cirque, on l’entend barrir. Et pour cause: Miss Djeck est une éléphante. Ou plutôt était. Cet animal de ménagerie a été abattu au canon dans les fossés de Genève, le 26 juin 1837. Son fantôme sert de guide à un parcours sonore immersif permettant de rencontrer vingt spécimens de l’expo, comme s’ils étaient vivants.