Une élection partielle n’est pas une élection comme une autre. Avec moins de dix candidats potentiels, contre 31 au premier tour de celle de 2018, elle permet d’abord une focalisation accrue de l’attention publique. Une partielle, c’est aussi le résultat d’une crise. Ou d’une «crisette». En 2012, il s’agissait de remplacer Mark Muller, poussé à la démission. Le 7 mars prochain, il s’agira de tourner la page de l’affaire Maudet, lui aussi poussé à la démission après deux ans de polémiques brutales qui ont plombé la législature. La catharsis démocratique se déroulera sur fond de procès de cette affaire à laquelle, on l’espère, elle mettra enfin un terme.

Mais la vraie crise est ailleurs, qui bouleverse nos vies. Son ampleur rend presque anodines les turpitudes politiques traversées depuis deux ans. Elle est sanitaire, sociale et financière et se déroule sur toile de fond du vieillissement de la population, de la crise climatique et de la mise en cause du modèle démocratique.

La campagne du 7 mars doit être l’occasion de poser ces enjeux et de tenter d’y apporter, à notre échelle, des réponses. Comment renouer avec la croissance sans plomber la transition écologique? Comment lutter contre les inégalités en redressant les finances publiques? En un mot, comment sortir de cette crise «par le haut»? Les candidats, bonne chance à eux, ont du pain sur la planche.