Affaire du foyer de Mancy – Une éducatrice n’a plus l’interdiction de contacter la victime Le Tribunal fédéral désavoue la justice genevoise en écartant le risque de réitération chez la prévenue. Fedele Mendicino

Une jeune autiste résidant au foyer de Mancy avait été victime d’une intoxication médicamenteuse en 2021. Lucien FORTUNATI

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rendre un arrêt surprenant dans l’affaire de la patiente intoxiquée au foyer de Mancy. Il lève l’interdiction faite à une éducatrice de prendre contact avec la patiente qui a subi une intoxication médicamenteuse en 2021. En juin dernier, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) avait prolongé cette interdiction faite à la prévenue, coréférente de la plaignante. Raison invoquée: le risque de réitération.

Me Romanos Skandamis, défend cette éducatrice remplaçante suspectée d’avoir administré en 2021 des médicaments à la jeune autiste. Des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits ou à des doses plus importantes que prévu. L’avocat, contestant par ailleurs les faits reprochés, avait fait recours, puis avait recouru au TF pour le principe.

Il avait d’abord été désavoué en juin par la Chambre pénale de recours (CPR) mais, selon nos informations, il obtient aujourd’hui gain de cause devant le TF. Ce dernier bat en brèche le raisonnement des juges cantonaux jugeant confuses les réponses de la prévenue à la question de savoir s’il lui était arrivé de donner du Temesta à l’adolescente. Des éléments qui ne permettent pas «de retenir qu’elle aurait commis les faits reprochés; on ne se trouve pas dans une situation de preuve manifeste […] et ce, alors que divers actes d’instructions ont d’ores et déjà été accomplis à ce jour.»

Le TF ne voit pas, à la lecture de l’arrêt de la CPR, les motifs que la prévenue aurait eu de lui «administrer une médication non prescrite ou à des doses plus importantes et rien n’indique qu’elle puisse, respectivement veuille à nouveau, s’en prendre à elle spécialement.» Contacté, l’avocat déclare que «cet arrêt n’est que la confirmation qu’il est impossible que cette procédure pénale aboutisse à des condamnations et fort heureusement»

Les juges fédéraux poursuivent: «Il n’apparaît pas qu’il y ait lieu de craindre qu’elle (ndlr: la prévenue) cherche à l’avenir à prendre contact avec elle (ndlr: la jeune autiste) ou qu’elle soit en mesure de le faire afin de commettre des infractions du même genre à son encontre.» L’État de Genève est donc condamné à verser 3000 fr. d’indemnités pour les frais de défense. Avocat de la victime, Me Stéphane Grodecki réagit: «Je n’ai pas connaissance de cet arrêt du TF, qui ne m’a pas été notifié à ce jour. Je ne peux donc pas me prononcer sur son contenu.»



Fedele Mendicino

