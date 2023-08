Une édition anniversaire – Comment l’UTMB a fait de Chamonix la Mecque du trail L’Ultratrail du Mont-Blanc est devenu en quelques années la référence absolue des courses de longue distance en montagne. Un phénomène dont le départ sera donné vendredi 1er septembre et qui fête ses 20 ans cette année. Florian Müller

Le majestueux massif du Mont-Blanc voit depuis plusieurs années la foule des traileurs se mêler aux touristes. GABRIELE FACCIOTTI/UTMB

La genèse

Au début, il était un sommet mythique, le plus haut d’Europe. Et une bande de passionnés qui s’est dit que le roi des Alpes, de son blanc manteau vêtu même au cœur de l’été, méritait bien sa course.