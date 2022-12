Prévision de la BCGE pour 2023 – «Une économie résiliente dans un contexte morose» L’économie genevoise devrait légèrement croître et l’inflation freiner en 2023. Le moral des consommateurs, pessimistes, ne suit pas. Marc Renfer

La BCGE a invité la presse pour la présentation de ses prévisions économiques pour l’année prochaine. LAURENT GUIRAUD

Il était question de contrastes, ce mardi, lors de la présentation des perspectives de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) pour 2023. Malgré les incertitudes et l’enchaînement de crises (sanitaire, géopolitique et énergétique), l’environnement économique local et national a su se maintenir, principalement tracté par la bonne santé de fleurons économiques que sont les secteurs de la santé ou de l’horlogerie.