Opération immobilière à Cologny – Une école privée voit son bail résilié par un promoteur L’institut Notre-Dame-du-Lac est censé quitter d’ici à 2026 le domaine prestigieux qu’il occupe depuis plus de 70 ans. Il va faire opposition. Antoine Grosjean

L’institut Notre-Dame-du-Lac devra-t-il quitter le domaine prestigieux, dominant le lac, qu’il occupe depuis 76 ans à Cologny? La résiliation du bail par le propriétaire le laisse craindre. PIERRE ALBOUY

Leurs craintes sont en train de devenir réalité. L’an dernier, lorsqu’un promoteur immobilier a racheté la prestigieuse propriété de Cologny occupée depuis plus de septante ans par l’institut Notre-Dame-du-Lac, les responsables de cette école privée huppée et les parents d’élèves redoutaient de devoir mettre la clé sous le paillasson tôt ou tard. Et cela malgré le ton rassurant du nouveau propriétaire. Or, celui-ci, la société Twenty 6 Group, vient bel et bien de résilier le bail pour la prochaine échéance, soit le 30 novembre 2026.