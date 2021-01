Informatique – Une école entièrement gratuite ouvrira cet été L’Ecole Lausanne 42 ouvrira ses portes en été 2021 à Renens (VD). Le campus offrira chaque année à 200 élèves la possibilité de suivre une formation gratuite de 2 à 4 ans en informatique

L’école d’informatique entièrement gratuite ouvrira cet été à Renens (image d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally 1 / 1

Fondée à Paris en 2013 à l’initiative de Xaxier Niel, 42 est une école d’informatique entièrement gratuite, ouverte à tous sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans.

«C’est une école qui n’a pas de profs, les élèves apprennent entre pairs et en équipe (peer-to-peer learning) comme dans le milieu professionnel», a expliqué mercredi son directeur Christophe Wagnière à Keystone-ATS.

L’enseignement s’appuie aussi sur des techniques de gamification qui permettent un apprentissage par étapes. La pédagogie travaille sur le projet et sa réalisation, sur la pratique, a-t-il ajouté.

Sélection en été

Le campus 42 Lausanne ouvrira son site web et sa plateforme d’admission le 15 février. Les 600 candidats les plus rapides et les plus compétents pourront participer aux 3 «piscines» de sélection (un mois d’immersion) en juillet, août et septembre 2021. Les meilleurs pourront suivre dès octobre une formation de qualité mondiale, gratuitement sur trois ans, selon un communiqué.

L’Ecole 42 se situera à côté des Ateliers de Renens, qui abritent la Fondation Inartis, dans un environnement de 9000 m2 constitué de startups. Un lieu proche de l’ECAL et des universités, note M.Wagnière.

Financement privé

Le budget se monte à 1,5 million de francs par année pour former à terme 500 étudiants. Il est complètement couvert par des fonds privés. Le principe est que l’économie – qui a besoin d’informaticiens – finance l’école et qu’elle soit gratuite pour les étudiants. L’établissement, qui cherche à couvrir ses cinq premières années de vie (environ sept millions de francs), a obtenu pour l’heure la moitié de ce financement, relève M.Wagnière.

Parmi les mécènes, le responsable cite Romande Energie et Swisscom. Ils sont désormais rejoints par Infomaniak et Qoqa. D’intenses partenariats sont prévus avec ce dernier, au vu de l’ADN «iconoclaste» commun aux deux entreprises, relate le directeur. D’autres sont en discussion.

Risque de pénurie

Aujourd’hui, la branche dénombre 4500 départs à la retraite, tandis que 1900 jeunes sortent des écoles entre bachelors et masters. Il existe un vrai risque de pénurie et c’est pourquoi cette école a été créée à Paris à l’origine, et qu’elle se multiplie un peu partout sur la planète, observe le directeur.

Une seule Ecole 42 est prévue en Suisse romande. Un projet est en cours dans le canton de Zurich.

